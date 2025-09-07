NJih dvoje voleli su se punih 35 godina, a zbog ljubavi je Mira prozvana izdajicom.

Mirina i Goranova ljubav započela je sredinom 80-ih godina. Upoznali su se na jednom nastupu grupe Le Cinema, u kojoj je pevala. Od tog momenta Mira počinje da živi na relaciji Zagrab-Beograd.

- Popeo se na jarbol broda koji nas je vozio od Hvara do Visa. Gledajući ga kako se jednom rukom drži na tom neopisivo visokom jarbolu, shvatila sam da je to čovek koji se ne boji. Konačno, rekla sam u sebi. Moji dotadašnji susreti sa osobama suprotnog pola uglavnom su bili susreti s potpuno isprepadanim muškarcima - ispričala je Mira svojevremeno.

Iako rođeni Zagrepčanin, Gajić je živeo i radio u Beogradu. Ubrzo su došle devedesete, a sa njima i nacionalističke tenzije i rat. Mira je dobila epitet izdajice koja je naklonjena Srbiji, od strane hrvatskih medija. Miri je oduzet bakin stan, dobila je otkaz u Hrvatskom narodnom pozorištu, a uz sve to stizale su joj i pretnje smrću, kojih je u pojedinim danima bilo i pedesetak. Foto: Predrag Mitić

Spakovala je kofere i 1991. se prvo preselila u Beograd, da bi potom zajedno, nakon što su prodali automobil, otišli u Ameriku da započnu novi, srećniji život.

Velika podrška bila joj je Milena Dravić, koja joj je obezbedila kontakte. Mira je u početku radila kao konobarica, prodavačica, dok je Goran Gajić snimao, resturirao fotografije, radio CD za jednu japansku banku, bio dostavljač, montažer....

- Goran je nosio frižidere na šesti sprat po njujorškim zgradama, a ja sam isprobavala razne poslove. Emigracija znači ‘od nekoga prema nikome’, ti zapravo gubiš svoj identitet i onda ga polako moraš ponovo stvarati - izjavila je jednom prilikom.

Zanimljivo je to da je Goran Gajić pre nego je postao reditelj bio novinar Poleta i saradnik Starta, osnivač Vesele televizije, autor dokumentarca o Laibach-u. Foto: Anđela Stevanović

- Kad smo došli u Ameriku, ni Mira ni ja nismo imali jasnu ideju šta ćemo sa sobom. Ali shvatili smo da moramo da počnemo da živimo, što je u našim profesijama, zbog ogromne konkurencije, tamo prilično teško. Činjenica da sam u džepu imao diplomu reditelja nikad nikome ništa nije značila, osim mojoj mami, a pogotovo ne u Americi, gde za diplomu pitaju verovatno samo lekare - rekao je jednom prilikom Goran.

Odlazak u Ameriku bio je veliki udarac za njih dvoje, ali su bili uporni u nameri da istraju na drugom kontinentu.

- Odluka nije bila nagla, nego racionalna i dobro promišljena. Znali smo da se nećemo moći nositi s tim haosom i tom količinom mržnje. Nije nam palo na pamet da ostanemo ni u Hrvatskoj ni u Srbiji, gde sam živeo od studentskih dana. Otišli smo jer smo pokušavali da sačuvamo zdrav razum. Sve ono što se dogodilo s Mirom, otkaz u pozorištu, medijski linč, bila je ne kap koja je prelila čašu, nego vodopad - otkrio je Goran svojevremeno.

Godinu dana kasnije Mira je dobila ulogu u seriji ‘Babylon 5’, a par se preselio u Los Anđeles, gde su se 1998. venčali, a potom dobili i sina Marka Lava.

- Goran i ja nismo imali tradicionalno venčanje, sve smo to prezreli u to doba kao malograđanštinu, ali neki put mi je ipak malo žao što sam, eto, u svom životu propustila venčanicu - iskrena je bila Mira.