Neko je fotografisao, a Instagram stranica "nishnocu_oficijalni" podelila kako je prizor na kojem se vidi kako pauk nosi okićeni automobil u Nišu koji je, prema pisanju fotografa, bio spreman za mladence.

Nije jasno da li je bio nepropisno parkiran, ali su se i komentari složili da je ovakav peh krajnje neočekivan na dan venčanja. 

U moru komentara izdvojio se i jedan koji je, kako izgleda, napisao sam vlasnik!

- LJudi, moj je auto i sam sam prijavio. Auto je upalio safemod i nije mogao da se pomeri. Stali smo kod tvđave da se slikamo. I žurili smo da stignemo na vreme u restoran - napisao je korisnik, a potom je oduševio korisnike Instagrama drugim delom priče: 

- LJudi iz parking servisa su nas čak i tražili po tvrđavi da nam ne odnesu auto. Skroz fer i korektno sa njihove strane. Maksimalno su nas ispoštovali, ali nismo imali vremena da ga pomerimo. 

