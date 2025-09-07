D.S. je, zbog vlastite neplodnosti i velike želje za potomstvom, angažovao komšiju da oplodi njegovu suprugu. Smatrao je da je F. M. idealan kandidat jer mu je bio fizički sličan i bio otac dvoje dece. Za uslugu mu je platio oko 2.000 evra, piše portal oe24.at.

U narednih šest meseci, M. je ukupno 72 puta pokušao da ispuni zadatak, ali bezuspešno.

Kada supruga ni posle tolikih pokušaja nije ostala trudna, S. je posumnjao da ga je M. prevario i insistirao da ode na lekarski pregled. Tada je otkriveno da je i M. neplodan. D. S. je mislio kako je M. znao za svoju neplodnost pa je tužio komšiju. FOTO: GROK veštačka inteligencija tviter

Priča je dobila dodatni obrt kada se ispostavilo da deca za koju je M. verovao da su njegova, zapravo nisu.

Iako javnosti nije poznato kako je slučaj pravno pešen, jedno je sigurno: ova neobična sudska sapunica s vremena na vreme ponovno zaokupi pažnju korisnika društvenih mreža i zabavlja javnost svojom apsurdnošću.

BONUS VIDEO: