Iskusnog surfera Merkurija Psilakisa (57) rastrgla je velika bela ajkula na plaži u Sidneju, ali pre nego je stradao uspeo je da upozori ostale kupače da se sklone od od nemani. NJegova poslednja herojska akcija spasila je živote drugih, dok je on platio najvišu cenu (snimak tog užasa sa sigurnosne kamere pogledajte na OVOM linku).

Merkuri koji je poreklom Grk, bio je na svojoj omiljenoj plaži kada je primetio ajkulu dužine oko tri i po metra. Odmah je upozorio druge surfere i plivače da se vrate na obalu, ali dok je pokušavao da i sam izađe iz vode, ajkula ga je napala i raskomadala.

Tobi Martin, njegov blizak prijatelj i bivši profesionalni surfer, izjavio je:

- Merkuri je bio pun života, uvek je bio tu za svoju zajednicu. Bio je strastven surfer, ali i izuzetan otac, muž i prijatelj.

- NJegova hrabrost i nesebičnost do poslednjeg trenutka su inspiracija za sve nas - izjavio je Martin.

Telo Merkurija pronađeno je kako pluta u vodi, a pronađena su i dva dela njegove daske, koja se ispituju kako bi se utvrdila vrsta morskog psa koji ga je napao. Spasioci i surferi koji su bili tamo opisali su scenu kao posebno dramatičnu i šokantnu.

Vlasti nastavljaju potragu za morskim psom, dok lokalna zajednica žali za Merkurijem, koji je kako kažu njegovi prijatelji, „stradao radeći ono što je najviše voleo na svetu“.

(Prototema)