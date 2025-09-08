Rođena u malom rumunskom gradu Slatini, Madalina Genea je još kao tinejdžerka odlučila da svoju budućnost gradi daleko od rodnog mesta. Sa samo 15 godina preselila se u Milano, srce evropske modne scene, gde je ubrzo postala tražen model.

Međutim, nije ni slutila da će joj se svi diviti, te da će ubrzo dobiti epitet najzgodnije Balkanke.

Juče je završen 82. Međunarodni filmski festival u Veneciji, na kojem su predstavljeni neki od najvažnijih filmova ove godine, a Zlatni lav pripao je ostvarenju "Otac, majka, sestra, brat" reditelja DŽima DŽarmuša.

Tokom Mostre smo videli veliki broj svetskih zvezda i mnoge mlade nade, a jedna od onih koje su i ove godine fascinirali na Lidu bila je rumunska glumica Madalina Genea.

Lepotica koja gradi karijeru u Italiji pojavila se na crvenom tepihu već u prvim danima Festivala, kada je prisustvovala premijeri filma "The Smashing Machine".

NJena elegancija i prirodni šarm doneli su joj angažmane za brojne modne revije i reklame prestižnih brendova. Takođe, pojavila se u muzičkom spotu legendarnog Erosa Ramacotija, čime je dodatno skrenula pažnju na sebe.

NJenoj lepoti nisu odoleli ni veliki zavodnici kao što su Leonardo Dikaprio, DŽerard Batler, kao i teniser Grigor Dimitrov. Foto: Profimedia

Iako je modeling bio njena prva ljubav, Madalina se nije zaustavila na tome. Filmska industrija brzo je prepoznala njen potencijal, pa je 2011. godine debitovala u italijanskoj komediji I soliti idioti: Il film.

Nakon toga, nastavila je da gradi glumačku karijeru i dobila značajnije uloge, među kojima se izdvaja lik Dorotee Malateste u istorijskoj seriji Bordžije, kao i uloga u filmu Gučijevi, koji joj je doneo globalnu prepoznatljivost. U tom ostvarenju glumi Sofiju Loren, sa kojom je mnogi i dan danas porede.

Pored profesionalnih uspeha, često je u fokusu javnosti i zbog svog privatnog života. NJena veza sa bugarskim teniserom Grigorom Dimitrovim izazvala je veliku pažnju, a njena pojava na crvenom tepihu uvek je tema razgovora.

Međutim, njena lepota nije prošla bez kontroverzi. Dok su jedni očarani njenim izgledom, drugi tvrde da su plastične operacije i fotošop odigrali ključnu ulogu u njenoj transformaciji. Stare fotografije koje povremeno isplivaju na društvenim mrežama podstiču spekulacije o tome koliko je njena lepota prirodna.

Madalina Ghenea Plastic Surgery: The Romanian Beauty Who Conquered Hollywood



Madalina Ghenea is a Romanian actress and model who has starred in several movies an...https://t.co/POJjMsLhRv pic.twitter.com/T7WGRuMIpb — Almina Yıldız (@alminayildizx1) January 30, 2024

Ipak, ono što je neosporno jeste da Madalina svojim izgledom i harizmom ostavlja snažan utisak gde god da se pojavi.

Bilo da je na modnoj pisti, filmskom platnu ili društvenim mrežama, Madalina Genea ostaje simbol elegancije i seksepila – dama koja zna kako da privuče pažnju i ostane u centru zbivanja.

Tajna savršnog tela

I ona kao i svaka žena imala je problem sa viškom kilograma koji se uglavnom "lepe" za bokove, stomak i butine. Čim nabaci koji kilogram više, Genea počne da praktikuje popularnu dijetu - autofagiju. Foto: Profimedia

- Nisam lekar, pa ne mogu da preporučim, ali mogu da kažem šta je meni pomoglo. Povremeni post često praktikujem, i to na mene deluje kao čišćenje. Probala sam, svidelo mi se i to sad često radim kad treba - ispričala je Genea za "CanCan".

NJen režim mršavljenja je posebno efikasan pred leto, jer je jedan od najbržih načina da telo dovede do savršenstva za plažu.

- Postoji nekoliko opcija. Jedan od njih: 6/18, odnosno jedem šest sati, postim 18 sati i nije teško izdržati. Zatim 5/2, odnosno imam pet dana u nedelji kada jedem normalno i dva dana kada gotovo ništa ne jedem i sve tako naizmenično - dodala je.

Ono što Madalenu takođe čini atraktivnom i zgodnom jeste njen stav. Uvek hoda ispravljene kičme, a tako i sedi. Na taj način, telo izgleda zategnutije i vizuelno mršavije.

Madalina je i ponosna majka devojčice koju je dobila iz veze s rumunskim biznismenom Methevom Stratanom, a nakon porođaja uspela je da dovede liniju do savršenstva. Foto: Profimedia

Veoma je važno ne opterećivati se izgledom, baš kao i Madalina. Ona je žena koja i kad se ugoji, prihvati trenutno stanje i ponosno nosi svoje kilograme.

Glumica ponosno gazi 4. deceniju i uživa u čarima života.

