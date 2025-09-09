Kada je počeo karijeru, 1989. godine, tek što je otišao u Nemačku saznao je da mu je otac preminuo.

- Znali smo da ima kancer pluća, doktor je rekao da nema leka. Kad sam dobio poziv da idem u Nemačku, pitao sam ga šta da radim, on mi je rekao ‘sine, idi neka te sreća prati. Meni ne možeš pomoći, gledaj svoj život, možda će ti to promeniti budućnost, a od mene ti ništa ne vredi, neka te Bog čuva’. Posle deset dana mi je stigla informacija da mi je otac preminuo, to je bila nedelja rano ujutru - rekao je Lacković.

- Nisam pevao to veče i razmišljao sam da li da idem kući – ako odem kući, tamo ću da ostanem minimum mesec dana, a za to vreme će doći neko i zauzeće mi mesto. Odlučio sam da ostanem tamo, nisam prisustvovao sahrani, ali nisam osećao grižu savesti, osećam sam kao da je uz mene…Ja sam svojoj deci rekao, kao kada je Tito pisao testament 'ako ikada umrem', tako sam i ja deci rekao 'bez trubača ne počinjite ništa' - zaključio je Rade Lacković za domaće medije.

