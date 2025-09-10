11. septembra obeležava se Usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja, u narodu poznatije kao jesenji Sveti Jovan. Praznik spada u red velikih i posebno poštovanih, a narodna i crkvena pravila strogo se pridržavaju ovog dana.

Smrt Svetog Jovana dogodila se pred Pashu, a praznovanje 11. septembra ustanovljeno je u znak sećanja na osvećenje crkve koju su car Konstantin i carica Jelena podigli na njegovom grobu u Sevastiji. Foto: Vikipedija

Crvena hrana

Na ovaj dan treba da obratite pažnju na ishranu. Pored toga što se preporučuje strog post, zabranjeno je i konzumiranje svega što je crvene boje. Tako se ne jede paradajz, paprika, crveno grožđe ili jabuka, jer crvena boja podseća na prolivenu krv Svetog Jovana.

Crveni konac na ruci

U istočnoj Srbiji se veruje da na ovaj dan čak treba skidati i crveni končić sa ruke, koji prema sujeverju onome ko ga nosi, ostalim danima donosi sreću! Naime, prema ovom verovanju nikako ne smete ostaviti crveni končić vezan, jer će vam od ovog dana sve "ići naopako"!

Kako je nastradao Jovan Krstitelj

Irod Antipa, sin Iroda Starijeg, koji je ubio novorođenčad vitlejemsku u vreme rođenja Isusa Hrista, bio je vladar Galileje i Pereje u vreme propovedi Isusa Hrista i Jovana Krstitelja. Irod je bio oženjen ćerkom arapskog kneza Arete. Irod je terao svoju zakonitu ženu i uzeo sebi za ljubavnicu Irodijadu, ženu svog brata Filipa, koji je još bio u životu.

Vladar nije dozvoljavao da iko govori protiv njega, sveti Jovan se ubrzo našao u tamnici. Za vreme jedne zabave u svom dvoru u Sevastiji Galilejskoj, pred gostima je igrala Salomija, ćerka Irodijadina i Filipova. Pijani Irod, zanesen vatrenim plesom, obećao je igračici da će joj dati šta god da traži, a ona je, na nagovor majke, zatražila glavu Jovana Krsitelja na tacni.

Irod je naredio da se Jovan Krstitelj poseče u tamnici i njegova glava donesena je na tanjiru. Jovanovi učenici noću su uzeli telo svog učitelja i sahranili ga, a Irodijada je izbola iglom Jovanov jezik, pa glavu zakopala na neko nečisto mesto.

