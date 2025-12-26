Prema tom istraživanju čak 69 posto ispitanika kaže da zemlja ide u pogrešnom smeru. Da je na dobrom putu smatra njih 22 posto, a devet odsto anketiranih nije se izjasnilo.

Kada je reč o političkoj sceni Hrvatske, HDZ je i dalje prvi izbor građana. Da se održavaju izbori, poverenje toj stranci bi dalo 27,8 posto ispitanika. Druga je opoziciona SDP s podrškom od 20,6 posto ispitanih. U odnosu na mesec ranije, to je blagi porast HDZ-a i stagnacija SDP-a.

Na trećem mestu je platforma Možemo s 11,1 posto podrške ispitanika. Pre mjesec dana ta je podrška iznosila 12 posto. Preko cenzusa je još samo Most koji beleži blagi porast sa 6,7 posto podrške.

Najveći partner vladajućeg HDZ-a, Domovinski pokret, godinu zaključuje sa svega četiri posto podrške.

Predsednik Republike Zoran Milanović je kao pozitivan političar nan prvom mestu za 60 posto ispitanih, sledi ministar odbrane Ivan Anušić sa 41 posto. Treće mesto dele predsednik Vlade Andrej Plenković i gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević, koji su pozitivni za 35 odsto ispitanih.

Foto: Profimedia Zoran Milanović

S druge strane, u decembru je najnegativniji utisak od ponuđenih političara ostavio šef Domovinskog pokreta Ivan Penava. Na 61 posto ispitanika ostavlja loš utisak. Na drugom je mestu Andrej Plenković sa 56 posto dok je na trećem mestu su predsednik Sabora, predsednik SDP-a i gradonačelnik Zagreba, što smatra 54 posto ispitanika.

Najbolje ocenjeni političar je predsednik Republike Zoran Milanović za 43 posto ispitanika dok se šest posto njih nije izjasnilo. Foto: Profimedia Andrej Plenković

Rad kabineta premijera Plenkovića odobrava manje od 30 posto ispitanika, a ne odobrava 65 posto njih.

Istraživanje je sprovedeno između 1. i 19. decembra CAPI metodom na reprezentativnom uzorku od 994 punoletna građana iz cele Hrvatske.

BONUS VIDEO: