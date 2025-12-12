Josip Oršuš, osumnjičen za ubistvo trudnice i teško ranjavanje partnerke, izručen je Hrvatskoj. Na graničnom prelazu su ga dočekale jake policijske snage – naoružani specijalci, pripadnici hrvatske i slovenačke policije i dronovi koji su nadgledali celo područje.

Nakon preuzimanja, Oršuš je prevezen u Varaždin.

Zamenica županijskog državnog tužioca u Varaždinu, Ksenija Vidović Vincek, potvrdila je da će osumnjičeni odmah biti sproveden u istražni zatvor. Foto: PU Međimurska

- Nakon predaje, okrivljeni će biti sproveden u istražni zatvor u Varaždinu, gde će mu biti uručeno rešenje o sprovođenju istrage i rešenje o određivanju pritvora. Ima pravo žalbe na obe odluke - rekla je ona.

Zatvorenici ga vređali

Oršušov dolazak u varaždinski zatvor izazvao je viku i uvrede drugih zatvorenika, što je potvrđeno i snimkom.

Reč je o čoveku sa čak 35 krivičnih prijava, potvrdio je Igor Pavlič, portparol varaždinskog županijskog suda.

- Na dan ubistva, trebalo je da se javi na izdržavanje jednogodišnje zatvorske kazne. Postupak je pravosnažno okončan. Trebalo je da se javi i ovog ponedeljka zbog saobraćajnog prekršaja u kojem je osuđen na 10 meseci zatvora - rekao je Pavlić, ističući da sud nije organ gonjenja.

U Murskom Središću je proglašen Dan žalosti, a zastave su spuštene na pola koplja. Meštani ne kriju šok i nevericu.

- Ne znam kakvo srce mora imati da se tako nešto uradi. Svi znamo da se ljutimo, ali se to rešava drugačije - kaže Zlatko.

- To nije normalno. Sankcije moraju biti preduzete ranije, a ne kada je sve gotovo - dodaje Stjepan.

Problem ilegalnog oružja

Gradonačelnik Dražen Srpak je još jednom upozorio na problem ilegalnog oružja.

- Tragedija je velika i nije trebalo da se dogodi. Oružje se koristi za ubijanje. Niko osim policije i vojske ne bi trebalo da ima takvo oružje. Pozivam sve da ga predaju ili prijave.“

Ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović dao je sličnu izjavu, naglašavajući da policija reaguje na svaku dojavu:

- Svi – uključujući i članove zajednice – moraju biti podstaknuti da prijave takve stvari i obaveste policiju.

Slovenija predaje oružje

Slovenačka policija uhapsila je Oršuša dok je nosio pušku i pištolj, za koje se sumnja da su korišćeni u izvršenju zločina.

- Danas je podnet evropski istražni nalog za predaju oružja. Očekujemo da će slovenački pravosudni organi hitno predati sredstva izvršenja zločina - rekla je Vidović Vincek.

NJegov advokat potvrdio je da su podnete žalbe na odluku o sprovođenju istrage i određivanju pritvora.

Istraga će biti nastavljena, Oršuš će biti ispitan, a svedoci saslušani, nakon čega će biti doneta odluka o podizanju optužnice.

(Danas.hr)