Incidenti su se dogodili u vrlo kratkom vremenskom razmaku, oko 16.30 sati, pred očima stanara okolnih zgrada. Zahvaljujući svedocima, policija je 22-godišnjaka ubrzo uhapsila, a nakon završenog uviđaja, protiv njega je podneta krivična prijava.

"Prebrzo voze bicikle"

Prema krivičnoj prijavi, prvi napad dogodio se u Prilazu Grge Antunca. Meta je bio 31-godišnji strani državljanin s prijavljenim boravkom u Hrvatskoj. Osumnjičeni ga je fizički napao, vređao, a potom mu oduzeo novac i električni bicikl. Nakon toga otišao je u obližnju Ulicu Roberta Frangeša Mihanovića, gde je na isti način napao još jednog 31-godišnjeg stranog radnika te mu takođe uzeo novac i električni bicikl.

U oba slučaja policija je pronašla ukradene bicikle i vratila ih vlasnicima. Nezvanično saznajemo da je osumnjičeni tokom ispitivanja tvrdio kako njegovo ponašanje nije bilo motivisano mržnjom, čak je uveravao da nema ništa protiv stranih radnika. "Iznerivrali su me jer prebrzo voze bicikle", naveo je u svojoj obrani.

Problematična prošlost osumnjičenog

Inače, ovaj mladić ima ozbiljnih problema s alkoholom, a prijavljivan je i zbog korišćenja droge. Osim toga, dosje mu je pun prijava za remećenje javnog reda i mira, porodičnog nasilja, kao i kršenja Zakona o diskriminaciji.

