Maduro Gera je dao ove izjave tokom institucionalne sednice Narodne skupštine Venecuele, održane dva dana nakon što su Maduro i njegova supruga, Silija Flores, zarobljeni u američkoj vojnoj operaciji u Karakasu.

Tokom svog govora, Maduro Gera je rekao da je operacija prekršila suverenitet Venecuele i upozorio da bi se to moglo dogoditi u nekoj drugoj zemlji.

„Ako normalizujemo otmicu šefa države, nijedna zemlja nije bezbedna. Danas je to Venecuela, sutra bi to mogla biti bilo koja nacija koja odbije da se pokori. Ovo nije regionalni problem, već direktna pretnja globalnoj stabilnosti, čovečanstvu i suverenoj jednakosti naroda“, rekao je on.

Foto: Profimedia

 

„LJudi sveta, kažem vam: međunarodna solidarnost sa Nikolasom, sa Silijom, sa Venecuelom, nije opcioni politički gest, to je etička i pravna dužnost. Ćutanje pred ovim kršenjima implikacira one koji ćute i slabi međunarodni sistem koji svi tvrde da brane“, rekao je.

Maduro Gera je takođe pomenuo da je uključen u najnoviju američku optužnicu protiv svog oca, Floresa i drugih, koji su optuženi za trgovinu drogom i oružjem. Maduro Gera je odbacio optužbe. „Moja porodica i ja smo progonjeni“, rekao je.

