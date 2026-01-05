Pevao je i plesao u nedeljama koji su prethodili njegovom hapšenju. Izvori su za NJujork Tajms rekli da je na taj način pokušao da razotkrije, kako je verovao, blef Trampove administracije, što je na kraju za vođstvo SAD postalo prelomna tačka.

Ples koji je, čini se, oponašao Trampove poznate pokrete pumpanja šakom, viđen je tokom otvarenja Međunarodne škole za žensko vođstvo u decembru, kada je Maduro počeo da pleše uz elektronski remiks vlastitog govora “No War, Yes Peace”.

Maduro je plesao sa suprugom dok je pesma prizivala mir između dve zemlje. Ples i pevanje pretvorio je u svoj zaštitni znak, a u novembru je prethodno otpevao i Lenonov klasik “Imagine”.

JUST IN: 🇻🇪🇺🇸 Nicolás Maduro's dancing was the "final straw" for US President Trump in his decision to capture the Venezuelan president, New York Times claims. pic.twitter.com/2m3ZT17jDn — BRICS News (@BRICSinfo) January 4, 2026

- Činite sve za mir, kako je govorio DŽon Lenon, zar ne? To je inspiracija za sva vremena. To je himna za sva vremena i generacije, dar koji je Lenon ostavio čovečanstvu - rekao je Maduro obraćajući se okupljenima.

Nonšalantno ponašanje bivšeg predsednika nastavilo se i posle izručenja, a njegove prve javne reči nakon hapšenja bile su “Srećna Nova godina”, dok je u lisicama vođen pred kamerama. Maduro je nastavio da pokazuje znak mira i podiže oba palca dok je stizao u NJujork na suđenje zbog optužbi za drogu i oružje. Foto: Profimedia

Posle akcije američkih snaga, ostala su otvorena pitanja o tome ko vodi Venecuelu.

- Ne pitajte me ko je na vlasti, jer ću vam dati odgovor koji će biti vrlo kontroverzan - rekao je Donald Tramp medijima.

Novinar ga je pitao što to znači.

Venezuelan dictator Nicolás Maduro sings “Don’t worry, be happy” in bizarre response to America and Trump amid escalating tensions.



pic.twitter.com/dUkv7kO2B1 — Oli London (@OliLondonTV) December 12, 2025

- To znači da smo mi na vlasti - odgovorio je Tramp.

Tramp je rekao da će SAD u međuvremenu upravljati Venecuelom na neodređeno vreme, odbacivši pritom mogućnost da popularna opoziciona čelnica Marija Korina Mačado preuzme vlast, tvrdeći da “nema podršku”.

Tramp nije ponudio puno detalja o logistici upravljanja Venecuelom, koja ima 30 miliona stanovnika, ali je sugerisao da će se velika naftna bogatstva zemlje koristiti za finansiranje njene obnove. Madurovo hapšenje usledilo je nakon što su američke snage izvele udar na Karakas, uz Trampove optužbe da Venecuela preplavljuje SAD drogom i članovima bandi, piše Dejli Mejl.

