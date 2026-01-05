Srpski putevi od juče su zakopani snegom, a vozačima ovo izaziva dodatnu brigu za bezbednost sebe i drugih učesnika u saobraćaju. Ipak, postoje načini da se vozač osigura da čini sve što može kako bi i vožnja u ledenim uslovima prošla bez problema.

- Automobili stoje, pokriveni su velikom količinom snega. Pre nego što uđemo u auto, treba očistiti vrata, uključiti automobil i pustiti da se dobro zagreje. Dobro očistiti sneg, skinuti sa svih staklenih površina, skinuti sneg sa poklopca motora, gepeka, kako ne bi ugrozili nekoga od učesnika u saobraćaju tokom vožnje. Pre početka vožnje treba koristiti dobre naočare jer je snežno belilo opasnije od Sunca tokom najtoplijih letnjih dana - kaže Čedomir Brkić, najtrofejniji srpski automobilista.

Brkić savetuje da se vožnja uvek kreće iz druge brzine radi manje šanse za proklizavanje, a ističe i da vozači treba da pokušaju da zaobiđu manje, lošije očišćene ulice. Foto: Profimedia

- Kada su padavine vidljivost je smanjena i treba da budete primećeni od strane ostalih učesnika u saobraćaju, pa uključite svetla. Ne treba ulaziti u ulice koje imaju dubok sneg, već naći zaobilazan put koji je bolje očišćen. Ako ste već ušli, sasvim lagano i sa duplo većim rastojanjem se krećite u odnosu na druge učesnike u saobraćaju.

Šta ako automobil prokliza?

Brkić je otkrio i šta možemo učini u slučaju da automobil ipak prokliza.

- U slučaju proklizavanja treba da okrenemo upravljač u smeru trase kojom se krećemo, kontra od onog gde nas trasa ili nizbrdica kojom ne želimo da idemo vodi. Treba koristiti blago kočenje, zakočiti i pustiti i ponavljati. Ako se zaglavite ili siđete negde, pokušajte naglim manevrom u punu levo ili punu desnu stranu da raskrčite do puta gde se nalazite. Jedino pun levi ili desni volan će vam očistiti deo u kom se nalazite i pomoći da se izvučete.

(Kurir)

