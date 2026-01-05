Kristina sa suprugom danas živi na Lefkadi u Grčkoj, gde su kupili kamenu kuću iz 1821. godine i započeli njeno potpuno renoviranje, proces koji ona redovno dokumentuje na ovoj društvenoj mreži.
Kuća koju su kupili potiče iz perioda Grčkog rata za nezavisnost, što joj daje posebnu istorijsku i simboličnu vrednost. Reč je o tradicionalnoj kamenoj građevini, karakterističnoj za jonska ostrva, koja je godinama bila zapuštena i zahtevala temeljnu obnovu.
Kristina i njen suprug odlučili su da ceo proces renoviranja podele sa publikom – od prvog ulaska u ruševni objekat, preko grubih građevinskih radova, do sitnih detalja koji prikazuju svakodnevni život na ostrvu van turističke sezone.
Na TikTok profilu "kristinapejcic", Kristina objavljuje kratke video-zapise u kojima prikazuje izazove rada na staroj kući - borbu sa vlagom, rad sa kamenom, prilagođavanje istorijskog objekta savremenom životu, ali i emotivne trenutke umora, dilema i zadovoljstva postignutim rezultatima.
Upravo ta neposrednost, iskrenost i odsustvo ulepšane slike života i renoviranja privukli su veliki broj pratilaca.
U komentarima se često mogu videti poruke podrške, ali i konkretna pitanja o troškovima, dozvolama, kao i životu u Grčkoj iz ugla stranaca.
Inače, Kristina Pejčić je starija ćerka poznate leskovačke novinarke Zvezdane Pejčić, a njen digitalni dnevnik sa Lefkade sve više prerasta u inspirativnu priču o strpljenju, radu i očuvanju nasleđa.
