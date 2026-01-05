Kristina sa suprugom danas živi na Lefkadi u Grčkoj, gde su kupili kamenu kuću iz 1821. godine i započeli njeno potpuno renoviranje, proces koji ona redovno dokumentuje na ovoj društvenoj mreži.

Kuća koju su kupili potiče iz perioda Grčkog rata za nezavisnost, što joj daje posebnu istorijsku i simboličnu vrednost. Reč je o tradicionalnoj kamenoj građevini, karakterističnoj za jonska ostrva, koja je godinama bila zapuštena i zahtevala temeljnu obnovu.

Kristina i njen suprug odlučili su da ceo proces renoviranja podele sa publikom – od prvog ulaska u ruševni objekat, preko grubih građevinskih radova, do sitnih detalja koji prikazuju svakodnevni život na ostrvu van turističke sezone.

@kristinapejcic This house has been standing since 1821. Built of stone, sun, and time — quietly watching over Katohori, Lefkada for more than two centuries. It’s seen generations come and go, winters and endless summers, silence and laughter. Now we’re bringing it back to life — slowly, lovingly, by hand. Every wall we touch holds a story. Every view reminds us why we started. This isn’t just a renovation. It’s a return. To roots. To simplicity. To a home that was always waiting for us. Some more workbhas been done-I will be posting it shortly 💙💙💙 #greece #fyp #renovation #restoration #oldhouse ♬ original sound - Kristina Pejcic

Na TikTok profilu "kristinapejcic", Kristina objavljuje kratke video-zapise u kojima prikazuje izazove rada na staroj kući - borbu sa vlagom, rad sa kamenom, prilagođavanje istorijskog objekta savremenom životu, ali i emotivne trenutke umora, dilema i zadovoljstva postignutim rezultatima.

Upravo ta neposrednost, iskrenost i odsustvo ulepšane slike života i renoviranja privukli su veliki broj pratilaca.

@kristinapejcic So this is the upstairs… and guess what — I won. We’re calling the architect to change the plans and keep this space open. We were supposed to build 3 bedrooms, but once Neil knocked the walls down (you saw the before 👀) and I saw all this space… something shifted. That’s when I truly fell in love with this house. Follow along as we bring this beautiful old home back to life 🤍🏡 Part 2. #lefkada #fyp #oldhouse #restoration #greece ♬ Little Things - Adrián Berenguer

U komentarima se često mogu videti poruke podrške, ali i konkretna pitanja o troškovima, dozvolama, kao i životu u Grčkoj iz ugla stranaca.

Inače, Kristina Pejčić je starija ćerka poznate leskovačke novinarke Zvezdane Pejčić, a njen digitalni dnevnik sa Lefkade sve više prerasta u inspirativnu priču o strpljenju, radu i očuvanju nasleđa.

