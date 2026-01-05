Domaća, turska kafa, kako se sve naziva napitak koji se tradicionalno priprema u svakom domaćinstvu, obično pije ujutru i često se smatra merilom veštine kuvarice.

Iako nije neka prevelika nauka, ili pak ozbiljna kulinarska veština, ne polazi svakom od ruke da napravu dobru kafu.

Uobičajen postupak jeste da se voda sipa u džezvu, po potrebi doda šećer,  i zagreva se dok ne proključa.

Foto: Shutterstock

 

 

Zatim se skloni sa vatre, odlije se manja količina vode (kako bi se napravio prostor u džezvi i da ne bi iskipela), doda mlevena kafa – na 1 šoljicu vode ide jedna veća kašičica kafe. DŽezva se vrati na ringlu da mešavina proključa, pa se sipa ostatak vode.

Pročitajte još

Kada se koristi soda bikarbona, a kada prašak za pecivo?

Kada se koristi soda bikarbona, a kada prašak za pecivo?

13:39

IMA VIŠE NAMENA Znate li čemu služi rupa na dršci od tiganja?

IMA VIŠE NAMENA Znate li čemu služi rupa na dršci od tiganja?

09:05

STOP: Stvari koje nikako ne smete bacati U SUDOPERU

STOP: Stvari koje nikako ne smete bacati U SUDOPERU

14:54

KAKO PREPOZNATI POKVARENI KUPUS? Ako ovo vidite, bacite ga

KAKO PREPOZNATI POKVARENI KUPUS? Ako ovo vidite, bacite ga

17:39

Druga varijanta jeste da se voda ne oduzima – ako je džezva veća, pa ne postoji bojazan da će se tečnost izliti kad proključa, već se kafa odmah sipa i pusti se da "baci ključ".

(Krstarica)

MADUROVOJ SUPRUZI AMERIKANCI IZLOMILI REBRA TOKOM OTMICE: Predsednik Venecuele hramlje, traže medicinsku pomoć
Planeta

MADUROVOJ SUPRUZI AMERIKANCI IZLOMILI REBRA TOKOM OTMICE: Predsednik Venecuele hramlje, traže medicinsku pomoć

AUSTRALIJA ZATEČENA: Novak Đoković odustao
Sport

AUSTRALIJA ZATEČENA: Novak Đoković odustao

BONUS VIDEO:

#kafa #kako se kuva kafa #turska kafa #domaća kafa #zanimljivosti
Komentari 0
ТО БИ БИЛО ТО? Новак Ђоковић решио да не игра за Србију

TO BI BILO TO? Novak Đoković rešio da ne igra za Srbiju