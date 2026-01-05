„Ali ću takođe jasno staviti do znanja da ako SAD odluče da vojno napadnu drugu državu članicu NATO-a, onda sve prestaje, uključujući NATO i samim tim bezbednost koja je uspostavljena od kraja Drugog svetskog rata“, dodala je Frederiksen, napominjući da bi aneksija arktičkog ostrva značila da „sve prestaje“.

Tramp: Grenland je strateška nužnost

Donald Tramp se dugo zalagao za to da se ostrvo bogato mineralima, koje je uglavnom autonomno, ali je deo Danske i stoga deo vojnog saveza NATO, pridruži SAD. On takav potez naziva strateškom nužnošću, ne isključujući upotrebu sile ili ekonomske prisile. Foto: Instagram printskrin

„Potreban nam je Grenland zbog nacionalne bezbednosti“, rekao je novinarima u avionu Air Force One u nedelju. „Bavićemo se Grenlandom za oko dva meseca. Hajde da pričamo o Grenlandu za 20 dana“, dodao je, ne otkrivajući detalje svojih planova.

Strahovi u Evropi posle poteza u Venecueli

Trampove najnovije izjave usledile su nakon što su SAD pokrenule napade na Venecuelu i uhapsile njenog lidera, Nikolasa Madura. Ovaj dramatičan potez izazvao je strahove u Evropi da bi se Vašington mogao osmeliti da sledeće anektira Grenland. Foto: Depositphotos

Kao odgovor, lideri od nordijskih zemalja do Ujedinjenog Kraljevstva obećali su podršku Kopenhagenu i pravu Grenlanda na samoopredeljenje.

Zašto Tramp želi Grenland?

Tramp je prvi put otvoreno izrazio interesovanje za sticanje Grenlanda još 2019. godine, tokom svog prvog mandata, kada je ideju o kupovini arktičkog ostrva nazvao „velikim poslom sa nekretninama“. Predlog je potom izazvao diplomatski skandal nakon što ga je Danska odbacila kao apsurdan, što je navelo Donalda Trampa da čak otkaže zvaničnu posetu Kopenhagenu. Foto: Profimedia

Iako je u početku doživljavana kao neozbiljna, Trampova opsesija Grenlandom se od tada povremeno ponovo pojavljivala u njegovim javnim izjavama, posebno u kontekstu nacionalne bezbednosti i globalne konkurencije sa Kinom i Rusijom.

Grenland ima izuzetnu geostratešku vrednost zbog svog položaja na Arktiku, bogatih nalazišta retkih zemnih minerala i ključne američke vojne baze Tule, koja je deo američkog sistema protivraketne odbrane. Ostrvo ima široku autonomiju, ali formalno pripada Danskoj, a njegovi stanovnici godinama razgovaraju o mogućoj nezavisnosti.

Trampove izjave o mogućoj upotrebi sile ili ekonomske prisile dodatno su zategle odnose unutar alijanse, jer bi svaka jednostrana akcija SAD protiv Grenlanda postavila presedan unutar NATO-a.

