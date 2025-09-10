Andrija Bajić važi za najstarijeg pevača na estradi. Bez obzira na to što je napunio 87 godina on i dalje aktivno nastupa na veseljima.

NJegova saradnica Mala Cana je kolegi čestitala rođendan, ali se u njegovo ime zahvalila svima koji su mu čestitali.

- Hvala svima na divnim željama povodom Andrijinog rođendana. Živi i zdravi nam bili - napisala je Mala Cana.

Pevač je nedavno priznao da mu prija to što je najstariji pevač na estradi:

- Ako se uzme da su Tomu i mene 60 godina ljudi slušali i gledali, onda to znači da sam zadovoljan. To što smo ukupno ostavili iza sebe, nešto je što treba da se ispoštuje - rekao je za Grandonline.

- U pitanju je pesma "Nad izvorom vrba se nadnela". Pre te pesme Silvana nije imala hit. Ona je snimila nešto sa Tomom Zdravkovićem i Pericom Tanasijevićem, ali to nije bilo to. Kad je snimila ovu pesmu počela je da raste. Velika šteta što je rano otišla jer je bila i odličan pevač i dama, znala je da radi taj posao kako treba - rekao je Andrija Bajić.

- U to vreme napravite takav hit koji i dan danas traje, pevaju ga skoro sve pevačice- rekao je Živojin, a Bajić je otkrio ono što do sad niko nje znao:

- 22 pevačice je snimilo tu pesmu, ali ja od toga nemam ništa.

