Proslavljeni srpski reditelj, Mihailo Vukobratović, kremiran je danas na Novom groblju u Beogradu.

Mihaila Vukobratović, na večni počinak ispratila je supruga LJiljana Vukobratović sa porodicom, prijatelji i mnogobrojne kolege iz sveta glume.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

 

Sa suzama u očima i tužnim pogledima, glumci su se opraštali od čoveka kojeg su opisivali, kao smirenog i punog razumevanja za sve.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

 

Svetlana Ceca Bojković, Vladan i Kristina Savić, Rade Marjanović, Milan Gromilić, Olja Lević, Iva Štrljić, Vesna Trivalić, Darko Bajić, Žarko Stepanov, Nela Mihailović, Boris Pingović, Nebojša Ilić, oprostili su se od dragog Miše.

Foto: ATA images/A. Ahel

Pao na snimanju u Zemunu

Mihailo Vukobratović je 28. juna ove godine doživeo nesreću na snimanju serije, kada je pao i zadobio teške povrede glave i kičme. Od tada je bio hospitalizovan na odeljenju neurohirurgije u KBC Zemun, gde je danas, 7. septembra, preminuo.

Mihailo Vukobratović režirao je neka od najvoljenijih ostvarenja domaće televizije, uključujući "Bolji život", "Nije lako biti muškarac", "Otvorena vrata", "Stižu dolari" i "Bela lađa".

Foto: V. Danilov

 

 

Mina Lazarević o Vukobratoviću

Na komemoraciji, Mina Lazarević je mnoge rasplakala.

- Imao je crne vesele okice, dečačke, koje su se radovale svakom danu snimanja, svakoj probi. Bio je dovoljno stariji od mene da mu persiram, ali mi nije dozvoljavao da mu persiram. Sve nas je gledao s poštovanjem. Osećali smo se ušuškano i ugodno. Nedostajaće. Hvala ti Mišo - rekla je glumica.

