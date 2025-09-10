Proslavljeni srpski reditelj, Mihailo Vukobratović, kremiran je danas na Novom groblju u Beogradu.
Mihaila Vukobratović, na večni počinak ispratila je supruga LJiljana Vukobratović sa porodicom, prijatelji i mnogobrojne kolege iz sveta glume.
Sa suzama u očima i tužnim pogledima, glumci su se opraštali od čoveka kojeg su opisivali, kao smirenog i punog razumevanja za sve.
Svetlana Ceca Bojković, Vladan i Kristina Savić, Rade Marjanović, Milan Gromilić, Olja Lević, Iva Štrljić, Vesna Trivalić, Darko Bajić, Žarko Stepanov, Nela Mihailović, Boris Pingović, Nebojša Ilić, oprostili su se od dragog Miše.
Pao na snimanju u Zemunu
Mihailo Vukobratović je 28. juna ove godine doživeo nesreću na snimanju serije, kada je pao i zadobio teške povrede glave i kičme. Od tada je bio hospitalizovan na odeljenju neurohirurgije u KBC Zemun, gde je danas, 7. septembra, preminuo.
Mihailo Vukobratović režirao je neka od najvoljenijih ostvarenja domaće televizije, uključujući "Bolji život", "Nije lako biti muškarac", "Otvorena vrata", "Stižu dolari" i "Bela lađa".
Mina Lazarević o Vukobratoviću
Na komemoraciji, Mina Lazarević je mnoge rasplakala.
- Imao je crne vesele okice, dečačke, koje su se radovale svakom danu snimanja, svakoj probi. Bio je dovoljno stariji od mene da mu persiram, ali mi nije dozvoljavao da mu persiram. Sve nas je gledao s poštovanjem. Osećali smo se ušuškano i ugodno. Nedostajaće. Hvala ti Mišo - rekla je glumica.