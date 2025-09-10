Počelo je snimanje nove sezone takmičenja "Nikad nije kasno", a Žika Jakšić prvi put se pojavio u javnosti nakon zdravstvenih problema.

Žika Jakšić stigao je u studio vidno raspoložen u beloj košulji i sakou.

Na njegovom licu i telu nije bilo tragova iscrpljenosti niti toga da je ikada imao zdravstveni problem.

- Muška suza je interesantna, posle mene su svi počeli da plaču. Ja se u emisiji najviše smejem, ali ljude pamte plakanje i iskrenost.

- Ja se više ne opterećujem, ko me zove, ko ne. Sa Suzanom se nisam čio od sahrane. Mi se ni pre nismo čuli, sa Sašom sa bio na vezi uvek - rekao je Jakšić.

Redovno mu dolazio logoped

Voditelj takmičenja "Nikad nije kasno", Žika Jakšić, suočio se sa ozbiljnim zdravstvenim problemom, te je objasnio da mu redovno dolazi logoped sa kojim vežba i da ima određenu terapiju, dok planira da se vrlo brzo vrati poslu.

- Ja sam odlično, oporavljam se - rekao je prvo Žika.

- Desetog septembra snimamo emisiju. Vraćam se na posao radostan i veseo - dodao je on za domaće medije.

- Imam terapije i dolazi mi logoped svakog dana. Idem i redovno na fizioterapiju. Stanje mi se popravlja, kao što vidite. Normalan, zdrav. Imam još neke probleme u govoru, ali to će se popraviti vremenom - rekao je, podsetimo, Jakšić nedavno za "Informer".

