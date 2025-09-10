Uranijum i njegova koncentrisana energija ključni su za pokretanje nuklearnih reaktora. Nakon godina skepticizma koji je usledio posle katastrofe u Fukušimi 2011. godine, rastuća potreba za velikim i pouzdanim izvorima energije za podršku svetskom bumu veštačke inteligencije vratila je nuklearnu energiju i gorivo u središte pažnje.

Predviđa se da će potražnja za uranijumom porasti za gotovo trećinu na otprilike 86.000 tona do 2030. godine, odnosno na 150.000 tona do 2040. godine, prema izveštaju koji je prošle nedelje objavio Svetski nuklearni savez. Uz ogromne količine kapitala koje su potrebne za ostvarenje nuklearnih nada sektora, podaci su takođe pokazali da će biti potrebno ubrzano izdavanje dozvola, rudarske inovacije i nova istraživanja uranijuma kako bi se zadovoljila rastuća potražnja.

"Signali povećane potražnje su prisutni"

Očekuje se da će se proizvodnja iz postojećih rudnika prepoloviti između 2030. i 2040. godine, što će rezultirati "značajnim jazom" između potreba za uranijumom za nuklearne reaktore i proizvodnih količina, navodi se u izveštaju.

- Signali potražnje su prisutni - rekao je za CNBC Maheš Goenka, osnivač savetodavne kompanije za tržište i komercijalu "Old economy". Zapad je odustao od gašenja kapaciteta i sada želi produženje životnog veka reaktora posle 2050. godine.

- Veliki pomak dogodio bi se ako bi knjiga narudžbina za nove nuklearne reaktore na Zapadu počela da jača. Ako Zapad zaista može da izgradi veliki niz reaktorskih projekata, to bi značilo da potražnja za uranijumom raste mnogo brže nego u trenutnom scenariju - rekao je Goenka.

Tržište uranijuma je snažno izloženo geopolitičkim napetostima zbog izvora. Kazahstan i dalje drži 40 odsto globalne proizvodnje. Istovremeno, Rusija ima oko 40 odsto svetskog kapaciteta za obogaćivanje.

Zamah u industriji kakav nije viđen decenijama

- Postoji zamah u industriji kakav nismo viđeli decenijama - rekao je Boris Šušt, glavni izvršni direktor kompanije za obogaćivanje uranijuma "Urenco" na marginama simpozijuma Svetskog nuklearnog saveza prošle nedelje. Dodao je da tržište od sedam do deset milijardi evra beleži stabilan godišnji rast od jedan do dva odsto.

- Od sada ćemo uvoditi nove kapacitete na tržište, počevši od SAD-a, a zatim će slediti Holandija i Nemačka. Takođe smo videli da je većina naših, posebno američkih kupaca, tražila vrlo dugoročne ugovore - kaže Šušt.

Druge kompanije takođe nastoje da povećaju proizvodnju u SAD-u. Uranium Energy Corporation (UEC) prošle nedelje je najavio da će pokrenuti podružnicu za razvoj novog američkog postrojenja za rafinisanje i konverziju uranijuma.

Povećavaju se kapaciteti rudnika

U julu je "Eagle Energy Metals", koji se predstavlja kao prva američka kompanija koja istražuje uranijum s tehnologijom malih modularnih reaktora (SMR), objavio svoje planove za izlazak na berzu. Prošle nedelje francuska kompanije "Orano" podelila je planove za proširenje kapaciteta u očekivanju godina posle "vrhunca uranijuma".

- Rudari moraju da naprave mnogo toga, kako u smislu razumevanja resursne baze, razumevanja dijagrama toka i razvoja studija, tako i u dobijanju podrške društvenih činilaca u smislu licenciranja i društvene licence za rad - rekao je Goenka, napominjući da uranijum, kao roba, nema napredne sistame upravljanja kada je reč o upravljanju cenovnim rizikom.

Pokrenuta platforma "uranium.io"

"Chicago Mercantile Excange" uveo je terminski ugovor za uranijum 2007. godine, ali poduhvat je imao malo uspeha zbog nedostatka likvidnosti. Prošle godine "Trilitech" je pokrenuo platformu "uranium.io" koja koristi blokčejn tehnologiju za omogućavanje trgovanja "tokenizovanim uranijumom".

- Ako rastavite potražnju kakva je trenutno, već je prošle godine postojao manjak uranijuma za napajanje trenutne flote. Taj jaz čini ga, poput svake robne investicije, zanimljivim - rekao je Ben Elvidž, voditelj aplikacija u "uranium.io", za CNBC na simpozijumu WNA.

Rana potražnja došla je od trgovaca koji žele da diversifikuju svoj portfelj kripto imovine, rekao je Elvidže. Dodao je da su takođe videli interes tradicionalnih ulagača kao što su "hedž fondovi", koji možda nisu upoznati s nuklearnom tezom, ali razumeju osnove oko uranijuma i ne žele da imaju operativni teret trgovanja većim količinama uranijuma.

Treba voditi računa da tržište ne eksplodira

Bez obzira na nova dostignuća, Šušt je pozvao na oprez kada je reč o uključenosti tehnologije u tržište, rekavši da bi trenutni zamah trebalo iskoristiti zajedno s vladom kako bi se postiglo ono što je obećano.

Dodao je da je bio skeptičan prema sposobnosti nuklearne industrije, s njenim dugim ciklusima, da podrži kratkoročna rešenja iz tehnološkog sektora:

- Čvrsto verujem da će tržište malih modularnih reaktora i naprednih modularnih reaktora igrati svoju ulogu, ali to će potrajati.

(Jutarnji)

