Na snimcima koje je u teško oštećenom reaktoru nuklearne elektrane Fukušima snimila minijaturna bespilotna letelica vidi se "razbacana" kontrolna oprema i izobličeni materijali, što je za sobom ostavilo mnogo neodgovorenih pitanja, piše AP.

Operater elektrane, Tokio Elektrik Pauer Kompani Holdings (TEPCO), objavio je niz snimaka izuzetno nedostupnog područja. Radi se o prvim snimcima unutrašnjosti glavne konstrukcijske potpore u najteže pogođenom primarnom skladištu reaktora "broj 1", području tačno ispod jezgra reaktora.

U reaktorima se još uvek nalazi 880 tona radioaktivnog nuklearnog goriva

Zvaničnici su dugo priželjkivali da dođu do tog područja kako bi ispitali jezgro i rastopljeno nuklearno gorivo koje je tamo iscurilo kada su rashladni sistemi elektrane oštećeni u snažnom potresu i cunamiju 2011. godine.

Tokom ranijih slanja dronova, nisu uspeli da dođu do tog područja. Ali TEPCO je prošle nedelje uspeo pri tom poduhvatu i u ponedeljak objavio snimke. Unutar tri oštećena reaktora još uvek se nalazi oko 880 tona visoko radioaktivnog rastopljenog nuklearnog goriva. TEPCO pokušava da sakupi što više informacija o lokaciji goriva i njegovom stanju kako bi mogao da ga ukloni.

Smeđe, viseće naslage

Na snimcima se vide smeđi objekti različitih oblika i veličina koji vise s potpore. Izgleda da delovi mehanizma koji kontroliše nuklearnu lančanu reakciju i druga oprema pričvršćena na jezgru nisu na svome mestu.

Zvaničnici TEPCO-a na temelju fotografija nisu mogli da otkriju pravu narav visećih nakupina. Možda se radi o rastopljenom gorivu, a možda o rastopljenoj opremi. Kamere bespilotnih letelica nisu registrovale kako izgleda dno jezgra reaktora, verovatno zbog nedostatka svetlosti.

Zvaničnicii navode da bi informacije koje su dobili pomoću drona mogle pomoći u budućim istraživanjima rastopljenih područja elektrane. No, s obzirom na to da je velik deo unutrašnjosti reaktora još uvek neistražen, neki smatraju da su vlada i TEPCO bili preoptimistični kada su si zadali rok od 30 do 40 godina za čišćenje elektrane.

(Index)

