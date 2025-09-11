Saša Popović preminuo je pre šest meseci, a mnogi njegovi saradnici i prijatelji nisu se udostojili da njegovoj udovici, pevačici, Suzani Jovanović izjave saučešće.

Dejan Ćirković Ćira ne krije da ga je ponašanje pojedinih kolega nakon Sašine smrti duboko razočaralo, posebno Lepe Brene i Bobe Živojinovića.

- Kad je Sale trebalo da pomogne i Kurti i Murti, svi su bili tu. Kad se razboleo, pisali su mu mnogi pevači, to je tačno. Da ne grešim dušu, ali bilo je radi reda jer niko nije ni očekivao da će nas napustiti. Evo, kako ga nema, nikome ne treba i nikoga više nema da pozove njegovu porodicu. To me boli - rekao je Ćira za Svet. Foto: ATA images/A. Ahel

Lepa Brena i Boba Živojinović posebno su ga razočarali jer se nisu pojavili ni na jednom pomenu.

- Što se Brene tiče, ne znam šta se desilo. Ja sam pitao Saleta pre nego što nas je napustio - da li mu se Brena javlja, rekao mi je da mu pošalje poruku. Ali nisam znao da Suzanu uopšte nije zvala. Nije došla ni u kuću da izjavi saučešće. Ne znam, verovatno oni znaju razlog što je tako, mislim na Brenu i Bobu. Nije bila na 40 dana, pa ni sada kada smo davali pola godine. Čudno mi je da se makar Boba nije pojavio - priznao je Sašin kum, pa dodao: Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Mnogi nisu došli na groblje, a trebalo je da budu tu među prvima. To govori o njima. Dok je bio živ, svi su ga hvatali za rukav, a sada kad ga nema - muk. To nije fer i to me šokira.

Ćira se osvrnuo i na situaciju u "Zvezdama Granda". Kako ističe, nakon Sašine smrti više ništa neće biti isto.

- To će sada bez Saše biti nešto sasvim drugo. Eto, da je Saša živ, niko ne bi otišao iz žirija - ni Viki, ni Bosanac. Ja to nikad ne bih uradio, da samo tako odem kada Saleta nema, ali nismo svi isti. Eto, nisam očekivao da će Viki doći na pomen, ali je došla. To poštujem jer je pokazala da se neke stvari ipak ne zaboravljaju. Što se tiče estrade i tih velikih prijatelja, sada se vidi ko je bio iskren, a ko je bio tu samo zbog interesa. Saša to nije zaslužio. Još su mi gori ovi koji su nakon njegove smrti govorili kako su sa Sašom bliski, a znam da nisu ni kafu popili sa njim - priznao je Ćira za Svet.

