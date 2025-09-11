Blindirani automobil je, kako saznaju domaći mediji, i dalje predmet ostavinske rasprave i zbog toga sve ove godine ne može da se proda.

Ovim vozilom je nekadašnji biznismen i vođa paravojnih formacija išao po najveću balkansku muzičku zvezdu kada ju je na dan venčanja 1995. godine izveo iz porodičnog doma u Žitorađi i doveo u Beograd.

Taj četvorotočkaš je, prema rečima bliskog prijatelja, bio njegovo omiljeno prevozno sredstvo, a prema pisanju domaćih medija, isti je i dalje predmet ostavinske rasprave i zbog toga sve ove godine ne može da se proda. Foto: N. Paraušić

- Željko, iako više od dve decenije nije sa nama, večiti je izvor fascinacije. I dan-danas se o njemu priča i postoje sučeljena mišljenja o njegovom životu pre smrti, ali i sada ima stvari o kojima se polemiše. Odmah preko puta kuće nalazi se parking na kojem je ovo vozilo. Tu je dovezeno nakon što je policija obavila detaljan pregled davne 2000. godine, kada je ubijen u hotelu na Novom Beogradu. Od tada se vozilo nije pomerilo. Mogu vam reći da je on uživao da se vozi u njemu. DŽip je blindiran, a kao što vidite, obično staklo je popucalo od stajanja, mada ga je možda neko i namerno razbio. Tu je blizu stadion Crvene zvezde, ima mnogo navijača, pa ko zna - pričao je prijatelj porodice Ražnatović za domaće medije.

Inače, i dan-danas je misterija šta se desilo s bogatstvom Željka Ražnatovića Arkana i u čijim rukama je završilo. Posle njegove smrti otvoren je testament, koji je napisao u prisustvu dvojice prijatelja i kojim je deci koju ima sa četiri različite žene ostavio nekretnine. Pokrenuta je i ostavinska rasprava, a postupak do danas nije okončan. Ostavinskom raspravom su obuhvaćene, osim lične imovine, i akcije jednog velikog građevinskog preduzeća, o čemu su mediji već pisali. Da se na imovinu iz ostavinske rasprave još uvek čeka, na ročištu 2018. godine potvrdila je i Ražnatovićeva udovica Svetlana.

- Ostavinska rasprava još traje, nije završena ni posle više od 12 godina - rekla je tada pevačica.

Arkanov džip nije jedini koji je bio u koloni kada je 1995. išao po buduću suprugu Cecu u Žitorađu. Među automobilima je bio i čuveni "jaguar". Reč je o posebnom modelu ove limuzine "mažestik", kojih u produženoj verziji ima svega 121 širom sveta.

