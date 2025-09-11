U pravoslavlju, brak se smatra svetim sakramentom, odnosno tajnom kroz koju Bog aktivno deluje u životima dvoje ljudi, koji se ujedinjuju u ljubavi. Brak nije samo društveni ili pravni ugovor, već duhovna stvarnost - savez između muža, žene i Boga.

Kroz taj savez, muž i žena postaju jedno telo i jedna duša, kao što stoji u Svetom pismu: "Zato će čovek ostaviti oca svoga i majku svoju i prilepiće se ženi svojoj; i biće dvoje jedno telo." (Postanje 2, 24).

Pravoslavlje naglašava da brak treba da bude put duhovnog uzrastanja, ljubavi, žrtve i međusobnog služenja. LJubav između supružnika ne zasniva se samo na emocijama, već na spremnosti da se nosi krst svakodnevice zajedno, sa Hristom u središtu tog zajedništva. Brak je "mala crkva" i poredi sa vezom Hrista i Crkve, kao odnos dubok, neraskidiv i pun samopožrtvovane ljubavi. U toj analogiji, muž se vidi kao glava žene, kao što je Hristos glava Crkve, ali to ne znači dominaciju, već odgovornost za vođstvo u ljubavi i služenju. Žena, pak, pozvana je na poštovanje i podršku, u duhu uzajamnog poverenja i jedinstva. Cilj hrišćanskog braka jeste spasenje duša oboje supružnika kroz zajednički život u veri, ljubavi i čistoti.

Upravo zato što se brak doživljava kao sveta zajednica, preljuba u pravoslavlju ima duboku moralnu i duhovnu težinu. Ona nije samo kršenje poverenja, već greh protiv Boga i narušavanje svetosti zaveta koji je supružnik dao pred Crkvom. Preljuba razara jedinstvo koje se smatra božanskim darom i duhovnom vezom.

Arhimandrit Stefan Vučković, iguman manastira Velika Remeta, jednom prilikom je objasnio da je preljuba toliki greh da je ravna ubistvu.

- Preljubočinstvo i ubistvo je jedna ista mera.Preljubočinstvo je jako veliki greh, onda crkva blagosilja razvod, ne zato što bi Crkva to želela, nego zato što su oni već to uradili. Ako se muž već odvojio od svoje žene svojom voljom, odnosno samovoljom, onda je on već narušio bračnu zajednicu, udaljio je se blagodat Svetog duha od njega,jer je zaboravio da je njegova žena deo njega.

I njegova preljubočinstva su, kao objašnjava otac Stefan, tako opasna da je Sveti Vasilije Veliki napisao jedno pravilo o tome gde kaže da je preljubočinstvo i ubistvo jedna te ista mera.

- Znači, preljubnici ima da se odvoje od crkve, odnosno od pričešća, 20 godina. Isto tako ubicu 20 godina odvaja od pričešća, dok god se dobro, dobro ne iskaje i dok se ne oseti da je Bog primio njegovo pokajanje. Onda ga pričešćuje Časnim telom i Krvlju Hristovom i tako ga uvodi u zajednicu svetih ljudi - istakao je otac Stefan.

(Lepa i Srećna)

