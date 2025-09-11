Marina Abramović iznenadila je javnost – u 78. godini potpuno je promenila izgled lica.

Svetski priznata umetnica performansa i pionir konceptualne umetnosti, nedavno je gostovala u jednom podkastu gde je govorila o svojim budućim projektima, upornosti i snazi koja je vodi napred čak i u poznim godinama. Ipak, pažnju javnosti nije privuklo ono što je govorila – već njen izgled.

Marina Abramović is literally transforming into a demon. pic.twitter.com/C32NwUf3Ns — Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) September 6, 2025

Na pragu devete decenije, Marina je odlučila da značajno podmladi svoje lice, što je izazvalo različite reakcije širom sveta. Umesto da inspiriše pričom o istrajnosti i nadi, umetnica je pokrenula lavinu komentara o estetskim korekcijama.

Mnogi su primetili da je promena toliko velika da je gotovo neprepoznatljiva. Kritike su bile oštre i nemilosrdne.

"Preterala je sa korekcijama", "Treba stariti u skladu sa godinama, lice kao da nije njeno", samo su neki od komentara koji su se nizali ispod isečka iz podkasta.

