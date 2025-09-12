On je uputio poslednji pozdrav Savu Martinoviću, koga je u emotivnoj poruci oslovio kao svog "učitelja mušičarenja".

- Zauvek ode moj učitelj mušičarenja, gospodskog ponašanja na vodi, večiti zabavljač na sedeljkama posle ribolova, čovek kog smo svi voleli i koga ćemo zauvek pamtiti. Počivaj u miru, Savo. Savo Martinović 1938. - 2025. - napisao je voditelj.

Objava izazvala je i veliki broj komentara, a na osnovu njih očito je i da velikom broju Memedovićevih prijatelja pokojnik ostaje u lepom sećanju, te da neki smatraju da je Martinović zaslužio i da mu se posveti jedna emisija.

