Tokom vikenda, ona je viđena na šopingu u Beverli Hilsu sa Samjuelom Aflekom, trinaestogodišnjim sinom svog bivšeg supruga Bena Afleka.

Na paparaco fotografijama koje su brzo obišle Instagram, DŽenifer Lopez je ponosno pokazala svoj isklesani stomak u belom, kratkom topu dugih rukava, dok je na sebi imala i crne pantalone niskog struka. U ruci je nosila Dior torbu, a na nogama imala nežne, bež štikle. Međutim, iako su slike odisale porodičnom atmosferom i pokazale koliko je DŽej Lo i dalje posvećena u ulozi maćehe deci Bena Afleka, upravo je njeno izdanje izazvalo lavinu komentara.

Na jednom fan nalogu osvanule su fotografije iz šopinga, a komentari ispod podelili su publiku. "Kako neprikladno da obuče takav top! Zar ne razume?", poručila je jedna korisnica Instagrama. Druga je dodala: "Zašto se tako oblači pored dece?" "Pokazivati telo pred tinejdžerom je potpuno neprimereno", napisala je treća.

Sličnih poruka bilo je mnogo: od "Obuci nešto, ovo je smešno", do komentara u kojima se tvrdilo da je Samjuel delovao "neprijatno".

 Ipak, nisu svi bili strogi. Bilo je i onih koji su stali u odbranu latino dive: "Ona živi u Kaliforniji, to je stil tamo, a telo joj je zavidno i neka ga pokaže", pisao je jedan obožavalac. Drugi je poručio: "O, Bože, ova žena izgleda neverovatno!" Treći je dodao: "Veoma je tužno kada žene ružno komentarišu druge žene. Ovde nije stvar u garderobi, već u tome da provodi vreme sa voljenima."

Odnos sa Benovom decom i porodicom

DŽenifer i Samjuel snimljeni su dok zajedno šetaju kroz luksuzni šoping centar, a dečak je na kraju ponosno nosio veliku Balenciaga kesu.

Podsetimo, Lopezova je bila u braku sa Benom Aflekom od 2022. godine, a razvod je finalizovan u januaru ove godine. Kada su se venčali, postala je maćeha njegovoj deci Samjuelu (13), Finu (16) i Vajolet (19), koje glumac ima iz prethodnog braka sa DŽenifer Garner.

Pevačica i glumica iz prethodnog braka ima i svoje blizance, Eme i Maksa, koji su danas tinejdžeri od 17 godina.

Foto: Profimedia

 

 

Uprkos razvodu, izgleda da Lopezova i dalje održava snažnu vezu sa Benovom decom. To je potvrdio i sam glumac u aprilu ove godine, kada je u razgovoru za Entertainment Tonight rekao: "Za zapisnik, DŽenifer Lopez je spektakularna, sjajna prema mojoj deci, ima divan i trajan odnos sa njima."

Dodao je i da voli njene blizance i naglasio: "NJena deca su divna. Ona je neverovatno važna osoba, puna integriteta, koju obožavam i kojoj sam zahvalan."

(Žena)

