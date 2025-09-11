Pevač Saša Matić večeras u jednom prestoničkom hotelu zajedno sa porodicom i prijateljima slavi punoletstvo ćerke Tare.

FOTO: Ata / A.A

Lepa naslednica folk pevača pojavila se na crnom tepihu u zlatnoj haljini sa šlicem, a nakon što je ispozirala pored majke i sestre, došao je red da se njen tata obrati okupljenim medijima. FOTO: Ata / A.A

Saša je prvo rekao da je "ovaj događaj veći od svakog koncerta koji je održao", a potom i zasmejao medije koji su ga pitali da li je Tara razmišljala da bude pevačica. kada je rekao "bolje da Tara ne peva".

Deda prvi stigao kod unuke na 18. rođendan

Prvi su na gala slavlje stigli Zoran Matić, kao i brat Dejan Matić.

FOTO: Ata / A.A

Ponosni deda došao je u elegantnom odelu i nema sumnje da je spreman za veliko slavlje koje će trajati do kasno u noć.

Mondo