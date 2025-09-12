O poslednjim danima pevačice Gabi Novak, koja je preminula u avgustu, na jučerašnjem komemorativnom skupu govorila je njena koleginica, Tereza Kesovija. NJen oproštaj održan je u Zagrebu, gde su se porodica, prijatelji i brojne kolege okupili da odaju poslednju počast ovoj velikoj umetnici.

– Uvek je bila u mom srcu i duši. Nenadoknadiv gubitak. Više nemamo umetnice poput nje. Bila je moj tip osobe, koju sam obožavala – rekla je Tereza, sa tugom evocirajući uspomene na poslednje trenutke koje je provela sa Gabi. Foto: V. Danilov

Tereza ​​je otkrila da su poslednji meseci Gabinog života bili posebno teški.

– Više nije mogla ni da govori, pa sam joj slala poruke. Bila sam kod nje kući i bila sam ogorčena zbog svih tih hvalospeva. Zvala sam Ministarstvo kulture i molila ih da joj pomognu, da je smeste na bolje mesto, da bar spava na pristojnom krevetu. Ali ništa nije učinjeno - rekla je Kesovija, a prenosi Večernji.hr.

Foto: D. Mišić

Ipak, uprkos bolesti, Gabi je zračila vedrinom do kraja.

- Toliko smo razgovarale dok je bila bolesna. Čak i u najtežim trenucima, umela je da se osmehuje. Teško mi je reći "bila je", jer je ona još uvek tu, neko koga toliko voliš ne može da nestane - zaključila je Tereza ​​kroz suze. Foto: ATA images/A. Ahel

Komemoracija je počela emotivnom pesmom "Nikad više" Arsena Dedića, a atmosfera u sali bila je ispunjena tugom i poštovanjem. Pored Tereze, oproštaju su prisustvovali i mnogi muzičari - Danijela Martinović, Nina Badrić, Marko Tolja, Nikša Bratoš i mnogi drugi.