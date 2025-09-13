sPevač Bojan Tomović i Hanka Paldum su snimili duet "Jedan je dom". Tako je počelo njihovo druženje i zajednička putovanja kad su gostovali po raznim emisijama širom Balkana. Međutim, malo ko je znao da je mlađi kolega šokirao Hanku, kada joj je poslao svoje intimne fotografije.

Bojan je Hanki izjavio ljubav, ali se malo zaneo, pa je otišao predaleko.

Foto: Fejsbuk printskrin/Bojan Tomović

 

 

- Bojan se zaljubio u Hanku, počeo je otvoreno da joj se udvara, čak se priča da joj je slao provokativne slike i označio je na statusu na društvenim mrežama.

Hanka ga je tada odmah blokirala i stavila tačku na saradnju sa Tomovićem koji inače važi za kontroverznu osobu.

Pročitajte još

ŽIVELI U TROŠNOJ KUĆI: Komšije otkrile detalje o braći Đogani

ŽIVELI U TROŠNOJ KUĆI: Komšije otkrile detalje o braći Đogani

15:42

OTVORENO MU JE KOLENO: Miliću morali da promene protezu

OTVORENO MU JE KOLENO: Miliću morali da promene protezu

13:58

"SRAMOTA ZA NAŠU PROFESIJU!": Sanja žestoko ponizila Leu Kiš

"SRAMOTA ZA NAŠU PROFESIJU!": Sanja žestoko ponizila Leu Kiš

13:45

OBRT! Bešlić IZLAZI iz bolnice? "Ima nade, terapija deluje"

OBRT! Bešlić IZLAZI iz bolnice? "Ima nade, terapija deluje"

10:17

Foto: ATA images

 

 

Bojan ima 43 godine i iako je Hanka 20 godina starija od njega, bipolarnom pevaču to nije smetalo jer kaže da su ga uvek privlačile starije žene.

- Jeste, istina je. Šta ću... Hanku volim, ali blokirala me je - rekao je Bojan za Blic.

TRAMP POKREĆE ISTRAGU PROTIV SOROŠA? Milijarder finansira proteste - Demonstranti od njega dobijaju platu za svoju "profesiju"
Planeta

TRAMP POKREĆE ISTRAGU PROTIV SOROŠA? Milijarder finansira proteste - Demonstranti od njega dobijaju platu za svoju "profesiju"

BRUKA I SRAMOTA! Šengun veličao masakr Grka nakon pobede na Evrobasketu
Sport

BRUKA I SRAMOTA! Šengun veličao masakr Grka nakon pobede na Evrobasketu

BONUS VIDEO:

#Bojan Tomović #pevač Bojan Tomović #Bojan Tomović i Hanka Paldum #Hanka Paldum #pevačica Hanka Paldum #VIP
Komentari 0
ВУЧИЋ ОТКРИО НЕПОЗНАТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ЧАРЛИЈУ КИРКУ: Председник саопштио шта се све дешава у Србији и свету

VUČIĆ OTKRIO NEPOZNATE INFORMACIJE O ČARLIJU KIRKU: Predsednik saopštio šta se sve dešava u Srbiji i svetu