sPevač Bojan Tomović i Hanka Paldum su snimili duet "Jedan je dom". Tako je počelo njihovo druženje i zajednička putovanja kad su gostovali po raznim emisijama širom Balkana. Međutim, malo ko je znao da je mlađi kolega šokirao Hanku, kada joj je poslao svoje intimne fotografije.

Bojan je Hanki izjavio ljubav, ali se malo zaneo, pa je otišao predaleko. Foto: Fejsbuk printskrin/Bojan Tomović

- Bojan se zaljubio u Hanku, počeo je otvoreno da joj se udvara, čak se priča da joj je slao provokativne slike i označio je na statusu na društvenim mrežama.

Hanka ga je tada odmah blokirala i stavila tačku na saradnju sa Tomovićem koji inače važi za kontroverznu osobu.

Bojan ima 43 godine i iako je Hanka 20 godina starija od njega, bipolarnom pevaču to nije smetalo jer kaže da su ga uvek privlačile starije žene.

- Jeste, istina je. Šta ću... Hanku volim, ali blokirala me je - rekao je Bojan za Blic.

