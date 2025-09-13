Halid Bešlić nalazi u Kliničkom centru u Sarajevu, na odeljenju onkologije, a brojne kolege i prijatelji mole se za njegovo ozdravljenje.

Nove detalje o zdravstvenom stanju pevača otkrio je njegov menadžer Damir Ramljak.

- Ide na bolje, on ima puno nade, imamo i mi, tako da doktori planiraju da ga malo puste kući. Dobro je reagovao na ovu terapiju koju su mu dali sad u bolnici. Čak imaju nameru da ga puste da ode kući, da se malo odmori od bolnice, pa će dalje doktori videti šta i kako, ali kako sada stvari stoje, to ide na bolje - rekao je Bešlićev menadžer za "Avaz", pa otkrio koju dijagnozu je pevač dobio. Foto: ATA images/A. Ahel

- Koja je dijagnoza njega? Dijagnoza je ono što sam ja rekao u početku, da je to jetra. Da li je to otišlo i dalje, ja o tome ne bih sudio. Oni najviše gledaju to na jetri – da jetra funkcioniše i da se taj deo smiri.

U međuvremenu je objavljena i nova Halidova pesma, koju je snimio s grupom Miligram i posvetio supruzi.

- Ona je napravljena pre pola godine i sad je Halid rekao da se dalje nastavi ss albumom - rekao je Ramljak.

(Kurir)

