Voditelj Goran Čomor napustio je ''Grand'' televiziju 2023. godine, povukao se iz medija, a sada se oglasio i malo ko ga je prepoznao.

Foto: ATA images/A. Ahel

Naime, Goran je na svom Instagram profilu objavio fotografiju na kojoj ne liči na sebe. Kako je otkrio, on je bio u Turskoj gde je odradio transplantaciju kose.

Goran je, takođe, pustio i bradu i znatno je smršao pa je gotovo neprepoznatljiv. On je otkrio da uskoro kreće svoj angažman na BN televiziji nakon duge pauze i naglasio je da je ovo novi početak za njega.

Na Grandu dao otkaz

Goran je neko vreme vodio emisiju ''Grand koktel''. Međutim, Jutjub kanal čelnici preimenovali su je u ''Grand nostalgija'' što se voditelju nije svidelo, pa je odlučio da zbog toga da otkaz.

To je bio samo jedan deo priče zašto je došlo do prekida saradnje. Voditelj je svojevremeno "raspalio" po rukovodstvu Granda.

- U Grandu se dešavalo da zakasni Rada Manojlović i ja je vratim iz garderobe i kažem joj da ode kući. Ona se rasplakala i malo kasnije zove me Saša Popović i kaže mi: "Šta ti glumiš ludilo?", a ja mu kažem: "Izvini, molim te dok sam ja urednik, poštovaće se ovde svaki novinar, ako zvezda nije mogla da dođe, neka kasni kod tebe. Ako ti ja ne odgovaram kao uredniik, onda me smeni". A on mi kaže: "Hajde, bre beži i spusti slušalicu". Stariji pevači su ozbiljni profesionalci i znaju šta televizija donosi. Mladi pevači misle da su Bogom dani i to će sve doći na naplatu - rekao je voditelj, a potom progovorio o svađi sa Jadrankom Barjaktarević:

- Ja Jadranku nisam izvređao uopšte. Ona je neko koja je kao "Zvezda Granda", imala prostor uvek kod mene. Prvo, ja volim talentovane mlade ljude. Ona je prošla, ne znam koja je bila u tom takmičenju, što meni nije ni bitno, ni važno. E, ona je sad tu nešto kao prozvala mene, da sam ja dao izjavu da je njoj zabranjeno gostovanje u Grandu. I pritom prvo, sve i da je bila zabranjena, niko nije bio zabranjen u to vreme dok sam ja radio. Ja sam iskomentarisao u tom smislu da sam ja mogao da te zabranim, ti nikada ne bi ni došla u "Grandu" - rekao je svojevremeno u emisiji kod voditeljke Sanje Ćulibrk i dodao:

- Ne bi ni pevala, nego sam prosto ispoštovo kuću za koju radim. Eto, to je bio moj komentar. Mislim da je istrčala... Mladost, ludost. To je ono što govorim da ovi mladi trče ispred rude. Ona se vrlo pokajala za to. Ona je napravila ovde posao, imala je stan koji je iznemljivala ovde, živela. E, sad samo peva u krugu Crne Gore i nije to više tako... Ono što je bilo... Samo je sebe udarila u glavu, što kaže se kaže, poručio je tada Goran Čomor.