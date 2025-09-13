- Kad se dogovore malo reditelji, malo novinari, malo kritičari, mogu da naprave zvezdu od koga hoće. Možda ste primetili, ali ja se nikad ne klanjam publici. Nisam se klanjao ni kao student. Dobro, ima kolega koje vole da tako produže aplauz pa se klanjaju do zemlje crnice. Ali, ako sam ja taj neki posao radio i uradio ga dobro, a vi došli da me gledate i aplaudirate mi, što bi se ja klanjao ako sam već dobro posao uradio.

Foto: V. Daiilov

 

 

- Kad sam sve uradio, vi me terate da vam se još na kraju i klanjam. Mislim da to nije u redu - rekao je Aleksandar Berček svojevremeno u emisiji "TV lica kao sav normalan svet".

Berček je glumio u mnogim filmskim i serijskim ostvarenjima kao što su “Otpisani“, “Porodično blago“, Vuk Karadžić, “Stižu dolari“, “Krugovi“, “Južni vetar“... Takođe, paralelno je gradio karijeru i u pozorištu.

Foto: V. Danilov

 

 

Bio je i upravnik Narodnog pozorišta u Beogradu od 21. januara 1993. do 10. maja 1997.

