Transrodni partner osumnjičenog za ubistvo Čarlija Kirka, prema pisanju Dejli mejla, javno je na internetu delio objave u kojima pokazuje simpatije prema bivšem američkom predsedniku DŽou Bajdenu.

Identitet Tajlerovog partnera i onlajn nalozi

Lens Tvigs (22), koji želi da postane profesionalni gejmer i koji je cimer osumnjičenog Tajlera Robinsona (22), u objavi na Reditu pohvalio je Bajdena.

Foto: TikTok printskrin

 

 

Tvigs je bio u procesu tranzicije i navodno u romantičnoj vezi sa Robinsonom. Na društvenim mrežama koristi ime "lancelotte".

Na platformi Steam Tvigs je ranije imao korisnička imena "lancelotte" i "lancelott3", dok je na nalogu kao "pravo ime" sve do decembra prošle godine stajalo "Lens", da bi potom promenio u "Luna".

Onlajn aktivnosti i izjave

Tvigs je bio aktivan na transrodnim forumima na Reditu, gde je pominjao da je iz Jute, ali i u grupama koje se bave temama poput smanjenja rasta brade i razvoja kukova tokom hormonske terapije.

Takođe je pričao o izbacivanju iz kuće od strane porodice iz religijskih razloga. NJegova porodica, kako se čini, ima konzervativna hrišćanska uverenja. Sestra prati Eriku Kirk na Instagramu.

Robinson i "furry" svet

Robinson je bio povezan sa sajtom FurAffinity.net, platformom za ljubitelje antropomorfnih životinja i kostima ("furry" subkultura).

Korisničko ime "craftin247", koje je Robinson koristio na raznim onlajn nalozima, registrovano je na "FurAffinity" dva meseca pre atentata.

Foto: HOGP/Utah Governor's Office

 

 

Na njegovim mecima pronađeni su natpisi povezani sa "furry" internet mimovima, poput "Notices, bulges, OwO what’s this?".

Gejming profil i veze sa Robinsonom

Robinson je bio strastveni gejmer, koristio je ime "Craftin247" na Steamu, Venmo aplikaciji i Snapchatu. Na nalogu je kao "pravo ime" bilo "Tyler", a lokacija - Juta. Profilna slika bila je Kermit Žaba. Ukupno je proveo preko 2.148 sati u igricama i bio aktivan na platformi 10 godina.

Policijska istraga i uloga Tvigsa

Policija je u sudskom dokumentu navela da je Robinsonov cimer Tvigs dobrovoljno predao inkriminišuće poruke, u kojima Robinson pominje skrivanje pištolja i graviranje poruka na mecima. Tvigs nije optužen ni za kakav zločin i sarađuje sa policijom.

Foto: Fejsbuk printskrin

 

 

Šest izvora bliskih istrazi potvrdilo je za "Axios" da je Robinson bio u romantičnoj vezi sa Tvigsom.

Reakcija porodice i javnosti

Tvigsova porodica nije želela da komentariše njegovu rodnu tranziciju. NJegov deda, DŽeri Tvigs, potvrdio je da je unuk razgovarao sa policijom, ali da on sam nije bio u kontaktu s njim.

Suđenje i političke reakcije

Robinson će u utorak izaći pred sud u Juti zbog optužbi za teško ubistvo, pucanje iz vatrenog oružja i ometanje pravde.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da želi smrtnu kaznu za Kirkovog ubicu, a Čarlija je opisao kao "najplemenitiju osobu".

Foto: Profimedia

 

 

Kirk, otac dvoje dece i poznat po svojim MAGA stavovima i debatama sa studentima širom SAD, odmah se srušio nakon što je pogođen metkom.

(Kurir/Dejli mejl)

