Tajlera Robinsona, osumnjičenog za ubistvo Čarlija Kirka konzervativnog aktiviste i saradnika američkog predsednika Donalda Trampa, prijavio je njegov otac nakon što su fotografije osumnjičenog objavljene u medijima.

Čarli Kirk je pogođen metkom u vrat sa udaljenosti ne veće od 200 metara u kampusu Univerziteta Juta Veli i ubrzo je podlegao povredama. U međuvremenu, objavljeni su snimci osobe koja puca sa zgrade i potom beži u šumu. Foto: Jutjub printskrin/FBI – Federal Bureau of Investigation, Profimedia

Kao i hiljade Amerikanaca opčinjenih potragom za napadačem koji je ubio desničara, jedan otac iz Jute pogledao je fotografije i video-snimke osumnjičenog koje su objavile vlasti. Na snimcima se video muškarac u crnoj majici sa orlom i američkom zastavom, kako skače sa krova univerzitetske zgrade u Juti posle pucnjave i beži u šumovito područje. Lice mu je delimično bilo zaklonjeno tamnim naočarima i bejzbol kapom. Ali, otac je prepoznao tog mladića.

- Tajlere, jesi li to ti? Ovaj izgleda kao ti - upitao je svog sina, prema rečima jednog zvaničnika organa za sprovođenje zakona koji je bio upoznat sa istragom.

NJegov sin, 22-godišnji Tajler Robinson, priznao je ocu da je on upucao Kirka, rekao je taj zvaničnik za "Si-En-En". Foto: Društvene mreže

- Radije bih se ubio nego predao vlastima - odgovorio je Robinson kada ga je otac nagovarao da se preda, naveo je isti izvor.

Otac je, međutim, uspeo da nagovori sina da sve ispriča jednom svešteniku koji sarađuje sa kancelarijom šerifa okruga Vašington i američkom Maršalskom službom, rekao je zvaničnik. Robinson je uhapšen u četvrtak u 22 sata po lokalnom vremenu. Foto: Društvene mreže

FBI je do tog trenutka primio više od 7.000 dojava i informacija - najviše još od bombaškog napada na Bostonskom maratonu 2013. godine, rekao je guverner Jute Spenser Koks.

Presvukao se na krovu

- Manje od četiri sata pre atentata u kampusu, na kome je Kirk bio predavač, Robinson je stigao na Univerzitet Juta u sivom automobilu marke "dodž čelendžer", obučen u neupadljivu bordo majicu, svetli šorts, a imao je i crnu kapu i svetle patike - rekao je Koks, pozivajući se na snimke nadzornih kamera.

Kasnije se na krovu presvukao, a nakon pucnja je skočio dole, ostavivši otiske prstiju, kao i otisak obuće, navodi se u policijskoj izjavi. U jednom trenutku, Robinson se ponovo presvukao u istu odeću u kojoj je i došao. Foto: FBI

Sledećeg dana - kada su vlasti privele osumnjičenog - Robinson je nosio garderobu koja je bila slična onoj sa snimka nadzornih kamera. Takođe, jedan rođak je potvrdio da Robinson poseduje sivi "dodž čelendžer".

- Kada je uhapšen, odeća koju je nosio bila je ista kao odeća koju je imao na sebi pre pucnjave ovde na univerzitetu - rekao je Koks.

Nije bio član nijedne stranke i nije glasao

Robinson - student treće godine programa za stručno osposobljavanje u oblasti elektrotehnike, koji je odrastao u maloj prigradskoj zajednici Vašington u Juti - poslednjih godina je postajao politički sve aktivniji, rekao je jedan njegov rođak istražiteljima. Foto: FBI

Na jednom porodičnom ručku, Robinson je rekao svojim rođacima da će Kirk držati govor na Univerzitetu Juta Veli i da se on ne slaže sa njegovim stavovima, kazao je rođak istražiteljima. Robinson nije bio član nijedne političke partije i nije glasao na izborima, pokazuju podaci iz biračkog registra.

U porukama spominjao pušku

U porukama, za koje se veruje da ih je Robinson poslao preko platforme "Discord", saznalo se da je pisalo da treba:

da preuzme pušku sa određenog mesta

da je ostavi u žbunu

da posmatra područje gde je puška ostavljena

da ju je umotao u peškir

Poruke, koje je Robinsonov cimer pokazao istražiteljima, takođe su pominjale ugravirane metke, a spominjali su se i nišan i puška, rekli su zvaničnici. U drugoj poruci stajalo je da je Robinson promenio garderobu. Foto: Profimedia, Shutterstock

Istražitelji su kasnije pronašli pušku umotanu u peškir. Na neispaljenim čaurama, pronađenim zajedno sa puškom, bile su ugravirane poruke: "Hej, fašisto! Uhvati" i "Ako ovo čitaš, ti si gej. LMAO" - naveli su zvaničnici.

Tajler ne razgovara sa istražiteljima, prvo ročište u utorak

Robinson se sada nalazi u Okružnom zatvoru Juta bez mogućnosti puštanja uz kauciju, pod nekoliko početnih optužbi, saopštili su zvaničnici. Očekuje se da se prvi put pojavi pred sudom u utorak. Foto: Profimedia

Nakon hapšenja, Robinson je u početku razgovarao sa pripadnicima organa reda, ali je brzo zaćutao u petak ujutru nakon što je angažovao advokata, rekli su izvori upoznati sa slučajem za "Si-En-En".

Koks je u sredu rekao da će vlasti tražiti smrtnu kaznu za osumnjičenog za pucnjavu.

(CNN)

