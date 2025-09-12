Guverner Jute Spenser Koks rekao je da su meci sa porukama ugraviranim na čaurama pronađeni uz pušku iz koje je ubijen Čarli Kirk.

Rekao je da natpisi na ispaljenoj čauri glase:

Foto: FBI

 

 

- Obaveštenja. Izbočine. OWO. Šta je ovo?

Koks dodaje da su pronađeni i natpisi na drugim mecima:

Pročitajte još

PANCIR, SLIKA IZ POLICIJE: Ovo je Tajler (22), Kirkov ubica

PANCIR, SLIKA IZ POLICIJE: Ovo je Tajler (22), Kirkov ubica

17:22

OTAC POLICAJAC VEĆ 3O LETA? Ko je optuženi za ubistvo Kirka

OTAC POLICAJAC VEĆ 3O LETA? Ko je optuženi za ubistvo Kirka

15:47

BOLNO Probali deki(87) da ukradu sat,nisu znali KO je(VIDEO)

BOLNO Probali deki(87) da ukradu sat,nisu znali KO je(VIDEO)

17:00

SNIMAK UBISTVA IZ DRUGOG UGLA: Šta su radili dok je izdisala

SNIMAK UBISTVA IZ DRUGOG UGLA: Šta su radili dok je izdisala

19:22

  • "Hej fašisto! Hvataj!"
  • "O bela ćao, bela ćao, bela ćao, ćao, ćao"
  • „Ako ovo čitaš, gej si. LMAO.“

Foto: Profimedia

 

 

Zvaničnici veruju da je osumnjičeni Tajler Robinson delovao sam, ali da je istraga i dalje u toku.

Sa cimerom razmenjivao poruke o skrivanju puške

Foto: Društvene mreže

 

 

- Istražitelji su ispitali tog cimera koji je izjavio da se Robinson našalio na račun diskorda. Sadržaj ovih poruka uključivao je poruke u kojima se navodi potreba za preuzimanjem puške, ostavljanjem puške u žbunju, poruke vezane za vizuelno posmatranje područja gde je puška ostavljena i poruku koja se odnosi na ostavljanje puške umotane u peškir - saopštio je Koks.

Koks je rekao da su se u porukama takođe pominjali gravirani meci, a Tajler je navodno pomenuo da treba da promeni odeću.

(Kurir)

RUSIJA ZGROŽENA HRVATSKOM! Rusi ne mogu da dođu sebi od onog što su Hrvati upravo uradili!
Sport

RUSIJA ZGROŽENA HRVATSKOM! Rusi ne mogu da dođu sebi od onog što su Hrvati upravo uradili!

A POSLE DEBAKLA NA SRBIJA - ENGLESKA... Osmorica Srba sad su skuplja od Ronalda!
Sport

A POSLE DEBAKLA NA SRBIJA - ENGLESKA... Osmorica Srba sad su skuplja od Ronalda!

BONUS VIDEO:

#Čarli Kirk #ubijen Čarli Kirk #Čarli Kirk atentat #Čarli Kirk ubistvo #atentator Čarli Kirk #Čarli Kirk atentator #Tajler Robinson i Čarli Kirk #Tajler Robinson #ubica Tajler Robinson #Čarls Kirk poruka na mecima #SAD vesti #Amerika vesti #Sjedinjene Američke Države vesti #Čarli Kirk poruka na mecima
Komentari 0
ЕВРОПСКО ПРВЕНСТВО У КОШАРЦИ - ЕУРОБАСКЕТ 2025: Распоред нокаут фазе, резултати свих утакмица, групе, табеле!

EVROPSKO PRVENSTVO U KOŠARCI - EUROBASKET 2025: Raspored nokaut faze, rezultati svih utakmica, grupe, tabele!