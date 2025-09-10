Putnici koji su bili svedoci brutalnog ubistva Ukrajinke Irine Zarucki (23) u vozu 22. avgusta umesto da pomognu povređenoj devojci oni su mirno sedeli i snimali kako krvari do smrti.

Foto: X printskrin/@ActualidaViral, Fejsbuk printskrin/Iryna Zarutska

 

 

Na novom video snimku koji se pojavio osim jezivog napada nožem na Irinu vide se putnici koji sede pored nje mirno posmatrajući kako krvari, ali niko joj nije pritekao u pomoć, neki su mirno sve snimali. Ubica za to vreme mirno šeta kroz vagon, dok mu krv kaplje sa noža. Podsetimo, Irina je pobegla iz Kijeva zbog rata i preselila se u Šarlot u SAD.

Foto: Jutjub printskrin/Inside Edition

 

 

Snimci nadzornih kamera pokazuju da je ušla u voz, obučena u uniformu picerije u kojoj je radila, i sedla ispred Dekarlosa Brauna (34) mlađeg. Pet minuta nakon što je voz krenuo, Braun je izvadio nož, ustao i tri puta ubo Zarucku u vrat. Ona se skupila u šoku i pokrila rane rukama, ali se ubrzo srušila na sedište i preminula na licu mesta.

Nekoliko putnika je izvuklo svoje telefone i snimilo njenu smrt dok je Braun lutao po vagonu, skinuo krvavu košulju i potom mirno napustio voz. Jedan od putnika je skinuo košulju da pokuša da zaustavi krvarenje, ali je bilo prekasno.

Foto: Jutjub printskrin/Inside Edition

 

 

U blizini je bio čovek u plavoj Mekdonaldsovoj košulji, kačketu i naočarima, koji je brzo izvukao telefon i snimao poslednje Irinine trenutrke. Još jedan putnik je učinio isto, dok je krv kapala na pod vagona.

Foto: Jutjub printskrin/Inside Edition

 

 

Irinina porodica odbila je da je sahrani u Ukrajinu, rekavši da je ona volela Ameriku i da žele da bude tu i sahranjena. Braunu preti smrtna kazna, a već ima 14 prethodnih hapšenja.

(Dejli mejl)

