Osumnjičeni, 34-godišnji Dekarlos Braun Mlađi, optužen je za ubistvo prvog stepena.

Video-snimak koji je u petak objavio Tranzitni sistem područja Šarlota prikazuje je kako sedi u vozu kada je Braun Mlađi nasrnuo na nju i ubo je nožem u leđa.

Zarucka je preminula na licu mesta od uboda i posekotina. Po izveštaju policije, Braun joj je prerezao grlo.

Na snimku se vidi kako Braun posle ubistva tumara tramvajem dok s njega kaplje krv i skida krvavi duks da ukloni tragove zločina.

Video je postao viralan na društvenim mrežama, privukavši pažnju influensera, analitičara i političara.

🇺🇸🇺🇦 | Iryna Zarutska, de 23 años, refugiada ucraniana que huyó a EEUU para escapar de la guerra en Ucrania, fue ap#ñalada fatalmente en Charlotte, Carolina del Norte.



El hom1cida tiene antecedentes de actividad delictiva, fue arrestado y acusado de as3sinato en primer grado. pic.twitter.com/y1Uz87fQw4 — Actualidad Viral (@ActualidaViral) September 6, 2025

Braun (34) je u novinama opisan kao beskućnik i "lice poznato policiji".

Prvi put je uhapšen 2011. godine, a osuđivan je za niz krivičnih dela, od oružane pljačke i provalništva do podnošenja lažnih prijava.

Robijao je ukupno šest godina u Severnoj Karolini.

U trenutku napada je bio uslovno pušten dok ne prođe psihijatrijski pregled, jer sud u Šarlotu nije bio siguran da li je dovoljno mentalno uravnotežen za krivično gonjenje.

Ove godine je takođe optužen za zloupotrebu broja za hitne slučajeve 911. Naime, tvrdio je da neka vrsta "materijala" skrivenog u njegovom telu kontroliše kada govori, hoda ili jede, što ukazuje na ozbiljne mentalne poremećaje. Foto: Charlotte Police

Oglasio se Tramp

Gradonačelnica Šarlota nazvala je ubistvo "tragičnim neuspehom sudova i sudija". Obećala je da će rasporediti više policajaca u javnom prevozu.

Američki predsednik Donald Tramp takođe je komentarisao slučaj.

- Video sam užasan snimak prelepe, mlade ukrajinske izbeglice koja je došla u Ameriku da pobegne od brutalnog rata u Ukrajini i vozila se metroom u Šarlotu u Severnoj Karolini, gde ju je brutalno napao mentalno poremećeni ludak.

Počinilac je bio poznati kriminalac, koji je prethodno uhapšen i pušten bez kaucije u januaru. Hapšen je 14 puta. Šta je, dođavola, radio vozeći se vozom i šetajući ulicama? Kriminalci poput ovog treba da budu zatvoreni.

SAY HER NAME: Iryna Zarutska (23)



She was kiIIed on the train last week by a thug with several prior arrests for violent crimes in Charlotte.



ZERO NATIONAL OUTRAGE. pic.twitter.com/P42SHjchIc — End Wokeness (@EndWokeness) August 25, 2025

Krv ove nevine žene bukvalno se može videti kako kaplje sa noža ubice, a sada je njena krv na rukama demokrata koji odbijaju da loše ljude stave u zatvor, uključujući osramoćenog bivšeg guvernera i "budućeg senatora" Roja Kupera.

Severnoj Karolini, i svakoj državi, potreban je zakon i red, a samo republikanci će ga obezbediti! Osim toga, gde je negodovanje u mejnstrim medijima zbog ove strašne tragedije? Glasajte za Majkla Votlija za Senat Sjedinjenih Država, neće dopustiti da se ovo ponovi - napisao je Tramp na mreži Istina (Truth Social).

Guverner najavio nove mere

U onlajn čitulji, porodica je napisala da je Zarucka pobegla od rata u Ukrajini sa majkom i braćom i sestrama 2022. godine i "brzo prihvatila svoj novi život u Sjedinjenim Državama". Navedeno je da je bila "darovita i strastvena umetnica".

- NJeno ubistvo ostavlja duboku prazninu, ali njen duh će zauvek živeti u srcima onih koji su je voleli - navodi se u čitulji.

Guverner Severne Karoline DŽoš Stajn rekao je da je "zapanjen" snimkom ubistva.

- Potrebno nam je više policajaca na terenu da bi ljudi bili bezbedni - rekao je demokratski guverner.

Pozvao je državno zakonodavstvo da usvoji paket mera za sprovođenje zakona kako bi se "popunila upražnjena mesta u državnim i lokalnim agencijama kako bismo mogli da zaustavimo strašne zločine i pozovemo nasilne kriminalce na odgovornost".

