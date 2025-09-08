Nakon dugotrajne borbe sa teškom bolešću, u 75. godini života preminuo je poznati dubrovački advokat Srđ Jakšić, piše Dubrovački vjesnik.

Dugogodišnju bogatu advokatsku karijeru, koja je trajala više od 40 godina, obeležio je i atentat na njega 2000. godine.

Tokom 1990-ih zastupao je pripadnike nacionalnih manjina u Hrvatskoj, a među njima i Srbe. Foto: Jutjub printskrin/VIDA

Dubrovnik insajder piše da je Jakšić govorio kako "nije branio Srbe, nego ljude kojima je bila potrebna pravna pomoć u ostvarivanju njihovih prava".

Na Jakšića je pokušan i atentat 2000. godine. Foto: Jutjub printskrin/VIDA

Podsetimo, tada je pucano na njega ispred njegove porodične kuće vatrenim oružjem. Počinilac nije pronađen.

"DuList" piše da se neretko prihvatao predmeta koje su mnoge njegove kolege odbijale zbog pritisaka ili nepopularnosti. Devedesetih godina bio je etiketiran i kao srpski advokat, zbog zastupanja nacionalnih manjina, dodao je DuList.

- U ratnoj atmosferi bilo je teško braniti navodne ratne zločince zbog ogromnog pritiska javnosti. Jednom su mi čak zamalo oteli decu, a pokušali su i da me ubiju... Ali neće grom u koprivu. Advokat nema izbora – ili ostaje advokat ili prestaje to da bude. U kancelariji ne postoji ni Hrvat, ni Srbin, ni Musliman. Sramotno je što su neke kolege odbijale slučajeve zbog nacionalnosti ili vere. Advokat je profesionalac koji po etičkom kodeksu mora da radi za sve stranke, osim ako postoje opravdani razlozi, poput preopterećenosti - rekao je pre 15 godina Jakšić za DuList.

(Kurir/Dubrovački vjesnik/Dubrovnik insider)