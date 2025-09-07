Od 1. januara 2024. godine u Hrvatskoj je uveden inkluzivni dodatak, kojim su objedinjena četiri ranija prava za osobe s invaliditetom: lična invalidnina, dodatak za pomoć i negu, uvećani dodatak za decu sa oštećenjem zdravlja i novčana pomoć za nezaposlene osobe sa invaliditetom.

Ipak, postupak dobijanja dodatka traje mesecima. Jedan građanin, koji je predao zahtev za dodatak bio je iznenađen kada mu je rečeno da rešenja može očekivati tek za sedam do deset meseci, iako je prikupio svu potrebnu dokumentaciju i ispunjava sve uslove.

Foto: N. Fifić

 

 

Problemi sa čekanjem nisu izolovani slučaj - trenutno u celoj Hrvatskoj na dodatak čeka skoro 105.000 ljudi. Postupak uključuje obavezno veštačenje radi utvrđivanja nivoa podrške i visine dodatka, a često traje najmanje pola godine.

Posebno tragičan primer desio se u Koprivnici, gde je rešenje poštar doneo tek tri dana nakon smrti korisnika. Supruga preminulog korisnika nije mogla odmah primiti dodatke koji su bili neophodni za pokrivanje troškova nege, već mora da sačeka i završetak ostavinske rasprave.

Pročitajte još

KRIVIČNO DELO! Tompson na sudu, prevario ZAKON i stanare

KRIVIČNO DELO! Tompson na sudu, prevario ZAKON i stanare

08:13

IMAM BOMBU! Muškarac pokušao da uđe u kabinet Milanovića

IMAM BOMBU! Muškarac pokušao da uđe u kabinet Milanovića

18:18

HAOS NA GRANICI SA SRB Ujeo hrvatskog policajca, povredio ga

HAOS NA GRANICI SA SRB Ujeo hrvatskog policajca, povredio ga

18:35

SKANDAL: Tužio domaćicu B. G. zbog komentara na Fejsu

SKANDAL: Tužio domaćicu B. G. zbog komentara na Fejsu

14:50

Iz Hrvatskog zavoda za socijalni rad poručuju da stručni radnici pokazuju maksimalnu posvećenost kako bi korisnici što pre ostvarili svoja prava, ali proces i dalje ostaje dugotrajan.

(Poslovni dnevnik)

KOŠARKAŠKA TRANSFER BOMBA! Pala odluka ko menja Svetislava Pešića?!
Sport

KOŠARKAŠKA TRANSFER BOMBA! Pala odluka ko menja Svetislava Pešića?!

HAOS! Lamin Jamal "zarobljen" u Turskoj zbog sopstvene gluposti!
Sport

HAOS! Lamin Jamal "zarobljen" u Turskoj zbog sopstvene gluposti!

BONUS VIDEO:

#Hrvatska vesti #Zagreb vesti #osobe sa invaliditetom #Koprivnica vesti #penzioneri #penzioner
Komentari 0
ЈОКИЋ ЗАВРШИО СА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈОМ? Шпанци "бацили бомбу" и забринули јавност

JOKIĆ ZAVRŠIO SA REPREZENTACIJOM? Španci "bacili bombu" i zabrinuli javnost