Prema navodima britanskog Gardijana, koji je imao uvid u fajlove, otkriveno je da je DŽonson koristio firmu za upravljanje nizom visoko plaćenih poslova i poslovnih poduhvata, što otvara pitanja o mogućem kršenju pravila o tzv. "rotirajućim vratima", koja regulišu aktivnosti bivših ministara.

Više od 1.800 dokumenata obuhvata period od septembra 2022. do jula 2024, uz zapise i iz vremena kada je DŽonson bio premijer.

Dokumenta navodno pokazuju da je DŽonson lobirao kod visokog saudijskog zvaničnika kojeg je upoznao tokom mandata, tražeći da predstavi poslovnu ponudu prestolonasledniku Mohamedu bin Salmanu, za firmu čiji je kopredsednik, da je primio više od 200.000 funti od fonda nakon sastanka sa predsednikom Venecuele Nikolasom Madurom, iako je ranije tvrdio da nije bio plaćen.

Takođe, u dokumentima se navodi da je DŽonson dok je bio na funkciji održao tajni sastanak sa milijarderom Piterom Tilom, osnivačem kontroverzne američke firme za obradu podataka Palantir, nekoliko meseci pre nego što je toj firmi dodeljena uloga u upravljanju podacima britanskog zdravstvenog sistema.

"Boris fajlovi" takođe pokreću pitanja o načinu korišćenja tzv. naknade za javne dužnosti (PDCA), godišnje državne subvencije namenjene bivšim premijerima za troškove "proizašle iz njihovog posebnog položaja u javnom životu", koja ne bi smela da bude korišćena za privatne ili komercijalne aktivnosti.



Visoki izvor iz Kabineta potvrdio je da je DŽonson koristio sredstva iz ovog programa za plate zaposlenih u svojoj kancelariji.

Od oktobra 2022. do maja 2024, bivši premijer je navodno zaradio oko 5,1 milion funti, odnosno 5,9 miliona evra, kroz 34 govora.

