Dok je sedeo na tribinama, Trampa je Andres Kudacki fotografirao kako grize plavu pilulu. Predsednik je nasmejan, a iza njega sedi glasnogovornica kuće Karolin Levit.

- Američki predsednik Donald Tramp uzima tabletu dok gleda finale US Open-a za muškarce između Janika Sinera i Karlosa Alkaraza u nedelju, 7. septembra 2025. u NJujorku - napisao je Kudacki.

Korisnici društvenih mreža počeli su da raspravljaju o prizoru koji je postao plodno tlo za teorije zavere o Trampovom zdravlju. No, upitana o neobičnoj plavoj piluli, Bela kuća je za Dejli Mejl potvrdila da se radi o bomboni za osvežavanje daha.

 

 

Trampov dolazak na visokoprofilni sportski događaj odložio je meč između Janika Sinera i Karlosa Alkaraza zbog sigurnosnih razloga.

Neki Trampovi kritičari u šali su nagađali da bi se moglo raditi o Viagri ili plavoj žvakaćoj tableti. Drugi su izneli mogućnost da predsednik uzima plavu četvrtastu tabletu Hygroton, koja se koristi u lečenju visokog krvnog pritiska i otoka.

Foto: Profimedia

 

S druge strane, Trampove pristalice su brzo istakle da bi mala plava tableta mogla da bude samo osveživač daha. "Vrlo je moguće - pa čak i verovatno - da je predmet na fotografiji bombona sa ukusom mente, a ne lek na recept“, napisala je konzervativna korisnica Lori En na X-u.

U poslednje vreme javila se zabrinutost i razne teorije vezane za zdravstveno stanje 79-godišnjeg Trampa, nakon što je viđen sa modricama na ruci. Bela kuća je potvrdila mu je dijagnostifikovana hronična venska insuficijencija, dok su modrice na ruci pripisali čestom rukovanju i korištenju aspirina. 

