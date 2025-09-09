- Kao što je i sam mnogo puta rekao, on ne čita knjige niti gleda filmove o sebi - rekao je Peskov.

Prema njegovim rečima, Putin "jednostavno ne želi da gubi vreme na to".

Voli istorijske filmove i serije

Portparol je rekao da predsednik preferira istorijske filmove i serije, pre svega dokumentarce, a da ih ponekad gleda dok putuje.

On je napomenuo da je reč uglavnom o ruskim filmovima, pošto "sada ima mnogo interesantnih ruskih dokumentaraca, zanimljivih i profesionalno urađenih".

Prema rečima portparola, Putin sam bira šta će gledati.

- I do njega dolaze (informacije), ima prijatelje, porodicu. Kolege na poslu nešto savetuju - navodi Peskov. Međutim, kako je naglasio, predsednik retko dobija priliku da nešto gleda.

Osim toga, Peskov je naveo da se predsednik trudi da se svakog dana bavi sportom. Prema njegovim rečima, Putin spava samo nekoliko sati dnevno, ali uvek je "na vrhuncu koncentracije".

Prvi put čuje za "čarobnjaka iz Kremlja"

Putin je na konferenciji za novinare u Pekingu, 3. septembra, naveo da prvi put čuje za film "Čarobnjak iz Kremlja", u kom je britanski glumac DŽud Lo igrao ulogu ruskog predsednika.

Film je premijerno prikazan na Venecijanskom filmskom festivalu krajem avgusta.

