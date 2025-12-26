U tekstu lista Komersanta navodi se da je Putin tvrdi da Rusija i SAD pregovaraju o zajedničkom upravljanju elektranom, a ono što posebno skreće pažnju je da se ti razgovori navodno vode mimo Ukrajine, na čijoj teritoriji se nalazi objekat, prenosi Kurir.

Ali, glavni zaokret tek sledi.

Prema rečima ruskog predsednika, SAD su pokazale konkretan interes da se kapaciteti nuklearke iskoriste za majningdigitalnih valuta!

U dogovoru Vašingtona i Moskve struja će ipak ići Ukrajini. Foto: Profimedia

Iako se pregovara bez Kijeva, plan je da stanica nastavi da snabdeva Ukrajinu električnom energijom, ali na predlog i inicijativu američke strane.

Zaposleni će morati da imaju ruske pasoše - svi ukrajinski stručnjaci koji su ostali da rade na stanici sada su zvanično postali državljani Rusije i rade u okviru ruskog "Rosatoma". Foto: Depositphotos

Ova tvrdnja, ukoliko se ispostavi tačnom, značila bi da Amerika pregovara sa Rusijom "iza leđa" Ukrajini o njihovoj najvrednijoj imovini.

Međutim, posebno čudna stvar je pominjanje "majninga" kriptovaluta u sred ratne zone je krajnje neobičan razlog za međunarodnu saradnju dve nuklearne sile. Foto: Profimedia nuklearna elektrana Zaporožje

Ovakvim izjavama Moskva, očigledno, želi da pokaže da je Zapad prihvatio novu realnost na terenu - da je Zaporožje sada rusko.

(Komersant)

BONUS VIDEO: