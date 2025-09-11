Penzioner iz NJujorka, u devetoj deceniji života, postao je junak kada su prevaranti pokušali da mu opljačkaju luksuzni "Roleks" sat. Leri Švarc (87) i njegova supruga DŽoana Kuča godinama su zajedno, a njihova odlučnost i životno iskustvo pokazali su da nisu lak plen.

Sve se dogodilo prošle nedelje u "Gramercy" parku, kada je nepoznati muškarac pratio par koji se zaputio ka gerontološkom centaru. Ono što nije mogao da zna, jeste da je Leri u devetoj deceniji života aktivan u dizanju tegova, te nije predvideo da će prilikom pljačke biti "čupavo".

Foto: Instagram printskrin/abc7ny

 

 

Lopov, ovoga puta "u pokušaju", lažno je tvrdio da je iz Dubaija i tražio je uputstva kako da dođe do "Volmart", što je zbunilo hrabru baku:

- Rekla sam mu: "Dobrodošli u NJujork, ali ne postoji 'Volmart' na Menhetnu" On je odgovorio: "Recite to mojoj ženi" - priseća se DŽoana.

NJegova partnerka je sedala u džipu ispred i čekala je. 

Foto: Instagram printskrin/abc7ny

 

 

- Govorila mi je da priđem, dozivala me je. A onda mi je poljubila ruku...U redu, šta želiš, pitao sam se. Mislio sam da samo traži pomoć kako da nađe u NJujorku šta joj treba ili nešto slično - nadovezao se Švarc.

Međutim, ispostavilo se da je pokušala da "trampi" satove. Naravno, lažni "roleks", u zamenu za pravi na Lerijevoj ruci.

 

 

- Mislila je da je naletela na naivca, pa mi je ponudila taj bezvredan časovnik u zamenu i dok sam ga gledao u meni se upalio alarm i rekao sam: "Ovo je prevara, pljačka!" U tom momentu ona me je zgrabila za ruku i pokušala da je uvuče kroz otvoren prozor automobila u kom je sedela.

Međutim, Švarc vežba sa tegovima svakoga dana. Nekada je bio bokser, ali i padobranac u vazduhoplovnim snagama SAD.

- Jedini deo njenog tela do kog sam mogao da doprem bila je njena ruka koju sam "zavrnuo", uhvatio sam je i uradio uvežbani "zahvat". Udarila je licem o krov auta sa unutrašnje strane i potom se srušila na sedište. On je seo za volan, auto je počeo da se kreće. Nisam glup, neću dozvoliti da me vuku, samo sam joj pustio ruku u tom momentu i oni su otišli.

 

 

Zadržao je svoj pravi "Roleks", koji je oštećen tokom pokušaja krađe i trenutno je na popravci, ali i lažni mu je u metežu ostao u rukama.

- Šteta što se tako nešto dešava, jer ja volim NJujork. Celog života sam pomagao turistima, ali to više neću raditi. Nisam više mlada kao što sam bila i više neću rizikovati, šteta... - dodala je Larijeva supruga DŽoana.

NJujorška policijska istražuje incident kako bi utvrdila da li je on samo deo veće pljačke na ulicama američkog grada.

(abc7)

