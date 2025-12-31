Komentarišući navodni napad ukrajinskih bespilotnih letelica na rezidenciju predsednika Rusije u Novgorodskoj oblasti, Lukašenko je skrenuo pažnju na to da Rusija ima i da je imala sve mogućnosti da napadne neku od rezidencija predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog u trenutku kada bi on bio tamo, prenosi TASS.

"Reći ću vam čak i više. Kada je 'Orešnik' prvi put upotrebljen, pojedine usijane glave predlagale su mu da se izvede drugi napad po tim teroristima i slično, pa čak i po centrima za donošenje odluka. Putin je tu ideju kategorično odbacio odmah na samom početku", rekao je Lukašenko, prenela je BelTA.

Lukašenko je, takođe, konstatovao da je tokom ukrajinskog sukoba nastala situacija u kojoj nijedna strana nije napadala lidera druge strane. Foto: Profimedia

"Ne da su se dogovorili da ne pucaju jedni na druge, već se u ovom ratu jednostavno tako razvila situacija da niko nije pokušao da ubije šefa države druge strane. Niko to nije činio. A sada, pokušaj napada na jednu od rezidencija predsednika", naveo je on.

Ranije danas, tokom posete holdingu "Horizont", predsednik Belorusije izjavio je da napad bespilotnim letelicama na rezidenciju ruskog lidera Vladimira Putina u Novgorodskoj oblasti smatra državnim terorizmom.

Foto: Profimedia

"Razmišljam o tome kome je to bilo potrebno i do čega je to moglo da dovede. Pa, kome je trebalo, sumnjam ko stoji iza Volodimira Zelenskog. Mislim da, ako je on u ovome i učestvovao, nije znao šta radi", istakao je Lukašenko.

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je u ponedeljak da je kijevski režim pokrenuo teroristički napad na rezidenciju ruskog predsednika Vladimira Putina u Novgorodskoj oblasti u noći 29. decembra koristeći 91 bespilotnu letelicu. Foto: Profimedia

Sve dronove su uništile snage ruske protivvazdušne odbrane, a nije bilo povređenih.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski odbacio je navode Moskve da su ukrajinski dronovi napali Putinovu rezidenciju.

(BelTA/TASS)

