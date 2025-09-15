Poslednjih godina roditelji se sve češće odlučuju da svojoj deci daju stara srpska imena, umesto modernih i neobičnih, ali ako ste u potrazi za imenom za svoju devojčicu možda će vas ovo godišnje doba asocirati na jedno.

Ime Dunja spada u drugo najpopularnije ime u Srbiji u prethodnih nekoliko godina, a mnogi ga povezuju sa jeseni.

Foto: Profimedia

 

Ovo ime krije brojna značenja poput: „ona koja je jedra i mirisna kao dunja“; „ona koja je vesela i mila“; „ona koja je rođena kada dunje cvetaju“; „ona koja donosi dobre vesti“; „rođena na radost i veselje“.

Dunja važi za simbol ljubavi, sreće, plodnosti, pameti, lepote, postojanosti i neprolaznosti.

CRNA PREDVIĐANJA MEDVEDEVA: Kada može početi rat između Rusije i NATO-a?
Planeta

CRNA PREDVIĐANJA MEDVEDEVA: Kada može početi rat između Rusije i NATO-a?

NE MOŽE DA UŽIVA BEZ SRBIJE! Evo s kime je viđen Bastijan Švajnštajger, Ana Ivanović mu nije ni kraj pameti
Sport

NE MOŽE DA UŽIVA BEZ SRBIJE! Evo s kime je viđen Bastijan Švajnštajger, Ana Ivanović mu nije ni kraj pameti

BONUS VIDEO:

Pročitajte još

SRBI GA OBOŽAVAJU: Ovo povrće je KRUNA ishrane - evo i zašto

SRBI GA OBOŽAVAJU: Ovo povrće je KRUNA ishrane - evo i zašto

14:24

Pet najčešćih grešaka zbog kojih ne možete da smršate

Pet najčešćih grešaka zbog kojih ne možete da smršate

13:50

ZA HOLIVUDSKI OSMEH: Uz ovu namirnicu zubi su vidljivo belji

ZA HOLIVUDSKI OSMEH: Uz ovu namirnicu zubi su vidljivo belji

12:23

DOMAĆIN! Recept za Bekamov DŽEM OD ŠLJIVA - žene oduševljene

DOMAĆIN! Recept za Bekamov DŽEM OD ŠLJIVA - žene oduševljene

12:50

#žena #zanimljivosti #ime deteta #Imena za decu #imena za bebe #dečja imena #Imena #ženska imena #imena za devojčice
Komentari 0
ХРВАТИ ЗГРОЗИЛИ РУСИЈУ! Због оног што Хрвати раде, Руси не могу да дођу себи!

HRVATI ZGROZILI RUSIJU! Zbog onog što Hrvati rade, Rusi ne mogu da dođu sebi!