Poslednjih godina roditelji se sve češće odlučuju da svojoj deci daju stara srpska imena, umesto modernih i neobičnih, ali ako ste u potrazi za imenom za svoju devojčicu možda će vas ovo godišnje doba asocirati na jedno.

Ime Dunja spada u drugo najpopularnije ime u Srbiji u prethodnih nekoliko godina, a mnogi ga povezuju sa jeseni.

Ovo ime krije brojna značenja poput: „ona koja je jedra i mirisna kao dunja“; „ona koja je vesela i mila“; „ona koja je rođena kada dunje cvetaju“; „ona koja donosi dobre vesti“; „rođena na radost i veselje“.

Dunja važi za simbol ljubavi, sreće, plodnosti, pameti, lepote, postojanosti i neprolaznosti.

