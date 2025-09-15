U nastavku pročitajte kratko, ali veoma sadržajno uputstvo tibetanskih mudraca za srećan život, u 25 tačaka:

  • Ako ti se sviđa - reci.
  • Ako ti se ne sviđa - reci.
  • Nedostaje ti neko - javi se.
  • Nije vam nešto jasno - pitajte.
  • Ako želite da se upoznate - pozovite.
  • Ako nešto želite - tražite.
  • Nikad se ne svađaj.
  • Ako želite da vas razumeju - objasnite.
  • Ako si kriv, reci to odmah i ne traži izgovore.
  • Uvek zapamti da svako ima svoju istinu i da se ona često ne poklapa sa vašom.
  • Nemojte se družiti sa lošim ljudima.
  • Glavna stvar u životu je ljubav, sve ostalo je sujeta.
  • Problemi čoveka su samo u njegovoj glavi.
  • Svet oko tebe nije zao i nije dobar, njega baš briga ko si ti i šta si.
  • Pokušaj da uživaš u svakom događaju.
  • Uvek zapamtite da nećete imati drugi život.
  • Ne budite dosadni.
  • Zapamtite da nikome ništa ne dugujete.
  • Zapamtite da vama niko ništa ne duguje.
  • Ne štedite vreme i novac za zadovoljstva upoznavanja sveta.
  • U životu se uvek oslanjajte samo na sebe.
  • Verujte svojim osećanjima.
  • Ako ste neraspoloženi, mislite o onima koji nemaju to što vi olako uzimate.
  • Živi danas, jer juče je prošlo, a sutra možda neće biti.
  • Znajte da je danas najbolji dan ikad.

