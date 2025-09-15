U nastavku pročitajte kratko, ali veoma sadržajno uputstvo tibetanskih mudraca za srećan život, u 25 tačaka:
Ako ti se sviđa - reci.
Ako ti se ne sviđa - reci.
Nedostaje ti neko - javi se.
Nije vam nešto jasno - pitajte.
Ako želite da se upoznate - pozovite.
Ako nešto želite - tražite.
Nikad se ne svađaj.
Ako želite da vas razumeju - objasnite.
Ako si kriv, reci to odmah i ne traži izgovore.
Uvek zapamti da svako ima svoju istinu i da se ona često ne poklapa sa vašom.
Nemojte se družiti sa lošim ljudima.
Glavna stvar u životu je ljubav, sve ostalo je sujeta.
Problemi čoveka su samo u njegovoj glavi.
Svet oko tebe nije zao i nije dobar, njega baš briga ko si ti i šta si.
Pokušaj da uživaš u svakom događaju.
Uvek zapamtite da nećete imati drugi život.
Ne budite dosadni.
Zapamtite da nikome ništa ne dugujete.
Zapamtite da vama niko ništa ne duguje.
Ne štedite vreme i novac za zadovoljstva upoznavanja sveta.
U životu se uvek oslanjajte samo na sebe.
Verujte svojim osećanjima.
Ako ste neraspoloženi, mislite o onima koji nemaju to što vi olako uzimate.
Živi danas, jer juče je prošlo, a sutra možda neće biti.
Znajte da je danas najbolji dan ikad.