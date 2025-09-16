Snežana Đurišić je jednom prilikom istakla koliko je Vanja dobar čovek, te je otkrila kako su naišli na jednu saobraćajnu nesreću dok su išli na snimanje jedne emisije.

– Ispred nas je bio sudar. Vanja je odmah zaustavio automobil, istrčao i pritrčao povređenima da pomogne. Učinio je sve da budu što pre prebačeni u Urgentni centar – ispričala je tada Snežana za medije.

Iako s ponosom govori o njegovom potezu, poznata pevačica veruje da bi svako, ko ima ljudskosti i saosećanja, postupio isto u takvoj situaciji. Foto: ATA images

– Odvezao me je na snimanje, a potom se odmah vratio do klinike da se uveri da su svi dobro i da pomogne koliko može. Zaista sam ponosna na njega, na njegovu profesionalnost i ljudskost – dodala je Snežana.

Snežana je dugo patila za pokojnim suprugom, a svojevremeno je pričala kako je počela njihova ljubavna priča.

- Videla sam ga na ulici u Zemunu, ispred zgrade menadžera Ace Meksikanca, kod kog sam pošla da ugovorimo neki nastup. Bio je naslonjen na svoj plavi citroen i zviždao mi. Pomislila sam „kakva prostačina“, a kad je opet zviznuo, okrenula sam se i grubo ga pitala šta hoće. Nikada nisam bila nadmena, ali bezobrazna jesam. Ispričala sam Aci šta se desilo, a on mi je objasnio da je to njihov harmonikaš Sloba. Ispostavilo se da je upravo s njim i njegovim orkestrom trebalo da nastupam u jednoj kafani između Šapca i Loznice - rekla je Snežana tada, pa dodala: Foto: ATA images

- Udvarao mi se, a ja sam mislila da bih digla ruku na sebe kada bi me neko naterao da se udam za njega. Nije mi bio ni lep ni interesantan. Ali, te večeri, kada je video da sam nezaintresovana, krenuo je da pokazuje svoje kvalitete, a bio je vrlo šarmantan čovek iz kojeg je sijalo nešto što se ne vidi na golo oko. Rekla sam mu da ćemo videti za susret kad dođemo u Beograd, a potom kasnije zakazala da me čeka kod bioskopa Odeon jedne večeri u pola sedam, posle časova koje sam imala u Matematičkoj gimnaziji. Međutim, došla sam do ćoška, videla ga da čeka, okrenula se i otišla kući - prisetila se pevačica.

(Blic)

