O njenom životu se dosta nagađalo, te je nekoliko puta bila u žiži interesovanja zbog emotivnih veza sa moćnim muškarcima. Ipak, pre nekoliko godina povukla se iz javnog života, i o njoj se veoma malo zna.

Iako je povremeno bila aktivna na društvenim mrežama, a u poslednje vreme gotovo da se nikada ne oglašava. Međutim, Katarina je sada posle dužeg vremena podelila na Instagramu najnoviju fotografiju gde je pozirala sa prijateljicom.

Ona je na slici nasmejana u provodu, a za tu priliku obukla je crni korset. Foto: Instagram printskrin/katarina_sismanovic

Podsetimo, Katarina se pre nekoliko godina razvela od biznismena Dejana Kitića, sa kojim je živela u Sloveniji. Oni su se venčali u Dominikanskoj Republici i sve je izgledalo kao bajke, ali brak nije dugo potrajao.

Kako je navela jednom prilikom, glavni razlog kraha braka bio je taj što je shvatila da ne želi da živi u LJubljani.

- Ja sam odmah znala da tamo ne mogu da živim. LJubljana je mnogo manji grad od Beograda, ljudi su drugačiji, kao i stil života i način komunikacije. Ne kažem ni da je tamo bolje ni lošije, već da to nije život za mene. Tamo ne bih mogla da se bavim svojim poslom jer ne bih mogla da pričam slovenački kao ljudi koji su tamo rođeni i odrasli. Bila bih daleko od života i ljudi koje volim. Dejan ima svoj posao i ne bi mogao da mi pravi društvo po ceo dan. Shvatila sam da bih i tamo bila sama i da bih uvek patila za Srbijom i onim što sam imala - kazala je Katarina tada za "Stori" i dodala: Foto: ATA images

- Mnogo bolje se sećam trenutka kada sam pomislila da on jeste osoba sa kojom bih provela ostatak života. Bila sam sigurna da ne grešim. Međutim, oboje smo veoma brzo ušli u brak, a da nismo ni bili svesni koliko odricanja to nosi sa sobom... Naročito kada živite 600 kilometara udaljeni jedno od drugog i čekate vikend da biste proveli neko vreme zajedno. Možda je ipak presudni momenat bio taj kada mi je rekao da on nikada neće živeti sa mnom u Srbiji.

"Prevarili smo jedno drugo"

Pred venčanje predočila je Dejanu da je njen jedini uslov da svoje poslove prebaci u Beograd. Kako do toga nije došlo, Šišmanovićka je presekla.

- Ako mislite na fizičku prevaru, mislim da me nije prevario ili, ako jeste, ja za to nisam nikada saznala. Nije problem u tome da li je on bio sa nekom drugom ili ne, već u tome što nije bio sa mnom kada je trebalo, baš kao što ni ja nisam bila s njim. Nas dvoje smo jedno drugo prevarili u mnogo važnijim stvarima čim nismo uspeli, a to nema veze sa trećom osobom - zaključila je tada Katarina.

Foto: V. Danilov

- Razvela sam se zato što više nisam mogla da budem sama u braku. Brak podrazumeva da dvoje ljudi provode vreme zajedno, da zajedno spavaju i bude se, planiraju dan, godinu, život pa čak i da se svađaju. Ja sam bila u zvaničnoj vezi sa nekim, a opet sam živela sama - zaključila je ona za "Stori".

Podsetimo, mediji su pisali da je Šišmanovićka bila u vezi sa kraljem bakra Milanom Popovićem, a svojevremeno je osvojio i vlasnik jedne producentske kuće Goran Stamenković.

(Blic)

BONUS VIDEO: